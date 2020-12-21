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محافظات

محافظ سوهاج يشهد احتفالية "قادرون باختلاف" لذوي الإعاقة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:52 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني
شهد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، احتفالية بذوي الاحتياجات الخاصة، تزامنًا مع شهر الإحتفال بالأشخاص من ذوي الإعاقة، وذلك بمدرسة سيتي بسوهاج، في حضور محمد أبو العجب، مسؤول ملف الإعاقة بالمحافظة، والدكتور محمد عبدالهادي مدير عام مكتب المحافظ، وأحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، وصرح من مسؤولي المحافظة.

وتنظم مؤسسة صناع الخير للتنمية ومحافظة سوهاج مساء اليوم احتفالية خاصة بزفاف عدد من الشباب والفتيات من ذوى الاعاقة بحضور اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وعدد كبير من الشخصيات العامة وقيادات من مؤسسة صناع الخير للتنمية.

وأكد الدكتور محمد عبدالجليل مدير المشروعات بصناع الخير وممثل المؤسسة بالاحتفالية بان الاحتفالية تاتى تاكيد على مواصلة صناع الخير للتنمية تعاونها مع محافظة سوهاج فى تقديم الخدمات الاهلية النوعية دعما لشرائح غير القادرين فى مختلف المجالات.


وأشار عبدالجليل إلى أن احتفالية اليوم يتم تنظيمها ولأول مر لدعم فتيات وشباب من ذوى الاعاقة مقبلين على الزواج لتواكب احتفالات العالم باليوم العالمى للأشخاص ذوى الاعاقة خلال شهر ديسمبر من كل عام وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضورة تعاون الجهاز التنفيذى للدولة مع المجتمع المدنى لدعم احتياجات الاشخاص ذوى الاعاقة المختلفة ومن بينها دعمهم لتاسيس حياة زوجية سعيدة.

وتشهد تقديم صناع الخير شيك بمبلغ 10 الاف جنيه لكل عريس وعروسة لدعمهن فى تاسيس عش الزوجية وبداية حياتهم الجديدة وذلك ضمن مبادرة "فرحة" لدعم اتمام زفاف الفتيات اليتيمات غير القادرات و التى اطلقتها صناع الخير قبل شهور من الان واستفاد منها اعداد كبيرة من الفتيات اليتيمات غير القادرات فى عدد من المحافظات.
محافظ سوهاج يشهد احتفالية "قادرون باختلاف" لذوي الإعاقة
محافظ سوهاج يشهد احتفالية "قادرون باختلاف" لذوي الإعاقة
محافظ سوهاج يشهد احتفالية "قادرون باختلاف" لذوي الإعاقة
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