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رياضة

نشرة الرياضة.. كواليس تجديد تعاقد الزمالك مع فرجاني ساسي .. تطورات الحالة الصحية لموسيماني.. والغندور: خسرت كتير من الناس بسبب آرائي

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:54 ص
صدى البلد رياضة
صدى البلد رياضة
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عبدالله هشام
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية، ونستعرضها على النحو التالي:

تقام اليوم منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دورى القسم الثاني بمجموعة الصعيد، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا . 

دشن عدد من جماهير نادي الزمالك عبر تويتر هاشتاج #احمد_جمال  بعد استغناء إدارة قناة الزمالك عن الاعلامي الرياضي احمد جمال.

أبدى أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق، إعجابه ببرنامج الاعلامي احمد عفيفي الجديد " فن وهندسة" الذي يقدم على قناة الزمالك.

شارك محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي جمهوره عبر انستجرام بصورة لطفلتيه مكة و كيان.

قال محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، إن محمد صلاح لم يكن ليحترف في أوروبا لو كان انتقل للأهلي أو الزمالك.

قال محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، إن الفريق طوى صفحة الخسارة أمام وادي دجلة وبدأ الاستعداد للقاء النجم الساحلي.

أكد خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، أن مجلس إدارة النادي الأهلي حرص على الاطمئنان عليه عقب إصابته بفيروس كورونا.

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن وكيل اللاعب التونسي فرجاني ساسى، تواصل مع مسئولى الزمالك لتحديد موعد لعقد جلسة من أجل وضع الرتوش الأخيرة حول تجديد التعاقد من عدمه.

قال خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، إنه لا يأمل في التواجد بعضوية مجلس إدارة الزمالك .

حدد الفرنسي سباسيتيان ديسابر، شروطه من أجل تولي القيادة الفنية لفريق الإسماعيلي، خلفًا للبرازيلي المُقال ريكاردو.

حرص مصدر مطلع داخل نادي الزمالك على الكشف عن كواليس تجديد عقد التونسي فرجاني ساسي، لاعب النادي، مع القلعة البيضاء لموسم إضافي. 

كشف محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، عن استمرار إيجابية المسحة الطبية لبيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق.

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن نادي الزمالك التمس إلغاء قرار إيقاف مصطفى محمد ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد انسحاب جازيللي التشادي.
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