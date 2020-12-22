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اقتصاد

تراجع جماعى للبورصة بمستهل التعاملات.. و2.4 مليار جنيه خسائر فى أول 5 دقائق

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:26 ص
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي 2.4 مليار جنيه بعد مرور 5 دقائق من بدء جلسة التداول ليصل إلى مستوى 624.837 مليار جنيه.

 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 10554 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.77% ليصل إلى مستوى 2054 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 12642 نقطة.


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كما نزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 4055 نقطة.

 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.07% ليصل إلى مستوى 1918 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.69% ليصل إلى مستوى 2804 نقاط.
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