ضبط تاجر مخدرات بحوزته سلاح نارى بسوهاج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.



أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بمديرية أمن سوهاج قيام (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا - "له معلومات جنائية") بالاتجار فى المواد المخدرة متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه حال استقلاله سيارة نقل "مُبلغ بسرقتها"، وعثر بحوزته على (بندقية آلية وعدد من الطلقات - كمية من مخدرى "الهيروين – الشابو" - ميزان حساس - هاتف محمول)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع، والسيارة للتنقل بها، والهاتف المحمول للاتصال عملائه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

