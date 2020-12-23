بدون أدوية .. كيف تتخلصين من ارتفاع ضغط الدم؟

يعتبر ارتفاع ضغط الدم حالة صامتة بشكل عام، لن يعاني الكثير من الأشخاص من أي أعراض، قد يستغرق الأمر سنوات أو حتى عقودًا حتى تصل الحالة إلى مستويات شديدة بما يكفي حتى تصبح الأعراض واضحة.
كلما كانت الشرايين ضيقة ، ارتفع ضغط الدم لديك. على المدى الطويل ، يمكن أن يسبب الضغط المتزايد مشاكل صحية ، بما في ذلك أمراض القلب.
أسباب ارتفاع ضغط الدم
لا يزال الباحثون غير واضحين ما هي الآليات التي تسبب ارتفاع ضغط الدم ببطء. قد تلعب مجموعة من العوامل دورًا. تشمل هذه العوامل:
فهناك بعض الناس لديهم استعداد وراثي لارتفاع ضغط الدم. قد يكون هذا من طفرات جينية أو تشوهات جينية موروثة من والديك.
بمرور الوقت ، يمكن لخيارات نمط الحياة غير الصحية مثل قلة النشاط البدني والنظام الغذائي السيئ أن تؤثر سلبًا على جسمك. يمكن أن تؤدي اختيارات نمط الحياة إلى مشاكل في الوزن. يمكن أن تؤدي زيادة الوزن أو السمنة إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.
الاكتشاف المبكر .. أسباب ارتفاع ضغط الدم
يشمل علاج ارتفاع ضغط الدم كلًا من الأدوية الموصوفة وتغيير نمط الحياة الصحي. إذا لم يتم علاج الحالة ، فقد تؤدي إلى مشاكل صحية ، بما في ذلك النوبة القلبية والسكتة الدماغية.
يمكن أن تشمل أعراض ارتفاع ضغط الدم الشديد:
الصداع
ضيق في التنفس
نزيف في الأنف
دوخة
ألم صدر
تغييرات بصرية
دم في البول
أعشاب تساعد في خفض ضغط الدم
بعد تشخيص ضغط الدم إليك أعشاب عديدة من مطبخك تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع الذي يمكن الوقاية منه لمنع الإصابة بأمراض القلب ويمكن للعديد من التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة أن تقلل أيضًا من ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.
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1. الريحان .. مستخلصات الريحان الحلو ساعدت على استرخاء الأوعية الدموية وتخفيف الدم ، مما ساعد بدوره في خفض ضغط الدم .
2. البقدونس
مضادات الأكسدة الكاروتينية تقلل من ضغط الدم وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (الضار) ، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب
3. بذور الكرفس
بذور الكرفس قد تساعد في خفض ضغط الدم.
مستخلص بذور الكرفس يخفض ضغط الدم لدى الفئران المصابة مسبقًا بارتفاع ضغط الدم - ولكن ليس في الفئران التي لديها ضغط دم طبيعي
4. الثوم
يحتوي الثوم على مركبات الكبريت ، مثل الأليسين ، والتي قد تساعد في زيادة تدفق الدم وإرخاء الأوعية الدموية. مجتمعة ، قد تساعد هذه العوامل في خفض ضغط الدم.