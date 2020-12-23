بدون أدوية .. كيف تتخلصين من ارتفاع ضغط الدم؟

يعتبر ارتفاع ضغط الدم حالة صامتة بشكل عام، لن يعاني الكثير من الأشخاص من أي أعراض، قد يستغرق الأمر سنوات أو حتى عقودًا حتى تصل الحالة إلى مستويات شديدة بما يكفي حتى تصبح الأعراض واضحة.





كلما كانت الشرايين ضيقة ، ارتفع ضغط الدم لديك. على المدى الطويل ، يمكن أن يسبب الضغط المتزايد مشاكل صحية ، بما في ذلك أمراض القلب.

أسباب ارتفاع ضغط الدم



لا يزال الباحثون غير واضحين ما هي الآليات التي تسبب ارتفاع ضغط الدم ببطء. قد تلعب مجموعة من العوامل دورًا. تشمل هذه العوامل:



فهناك بعض الناس لديهم استعداد وراثي لارتفاع ضغط الدم. قد يكون هذا من طفرات جينية أو تشوهات جينية موروثة من والديك.





بمرور الوقت ، يمكن لخيارات نمط الحياة غير الصحية مثل قلة النشاط البدني والنظام الغذائي السيئ أن تؤثر سلبًا على جسمك. يمكن أن تؤدي اختيارات نمط الحياة إلى مشاكل في الوزن. يمكن أن تؤدي زيادة الوزن أو السمنة إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.







الاكتشاف المبكر .. أسباب ارتفاع ضغط الدم

أعشاب تساعد في خفض ضغط الدم

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مضادات الأكسدة الكاروتينية تقلل من ضغط الدم وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (الضار) ، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب



3. بذور الكرفس

4. الثوم





يحتوي الثوم على مركبات الكبريت ، مثل الأليسين ، والتي قد تساعد في زيادة تدفق الدم وإرخاء الأوعية الدموية. مجتمعة ، قد تساعد هذه العوامل في خفض ضغط الدم.