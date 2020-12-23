ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مقتل وإصابة 4 من رجال الشرطة في إطلاق نار وسط فرنسا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:35 ص
مقتل 3 من عناصر الشرطة
مقتل 3 من عناصر الشرطة الفرنسية وإصابة رابع في إطلاق نار
Advertisements
قسم الخارجي
قتل 3 رجال شرطة وأصيب رابع خلال إطلاق نار في مقاطعة "بوي دي دوم" وسط فرنسا، حسبما أفادت وسائل إعلام فرنسية.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" أن 3 من عناصر قوات الدرك الفرنسي قتلوا وأصيب رابع آخر برصاص رجل يبلغ 48 عامًا أثناء محاولتهم إنقاذ سيدة على سطح أحد المنازل.

وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن مطلق النار قد يكون مختل عقليا، حيث وقع الحادث في قرية صغيرة معزولة في المقاطعة الفرنسية.

وشهدت فرنسا على مدار الأشهر الماضية عددًا من العمليات الإرهابية، بينها عملية مروعة قطع خلالها رأس مدرس التاريخ الفرنسي صامويل باتي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الشرطة تبحث عن شريك المنفذ.. إطلاق نار في محيط موقع هجوم الطعن في نيس

بعد حادث الطعن الإرهابي.. عمدة نيس عن الفرنسية: يجب إبادة الفاشية الإسلامية نهائيا

إصابة كاهن في إطلاق نار بمدينة ليون الفرنسية وفرار المهاجم

إطلاق نار في مدينة مونبلييه الفرنسية

ماكرون يطالب المنظمات الإسلامية في فرنسا بالتوقيع على ميثاق للاعتراف بقيم الجمهورية

فرنسا تعلن موعد محاكمة المتهمين في هجمات باريس 2015

ترشيحاتنا

بألوان بشرة غامقة.. شاهد أحدث عرائس الأطفال لتحدي العنصرية.. صور

ما هي أفضل الصدقات الجارية؟.. دار الإفتاء تكشف عنها.. فيديو

بيان من الخارجية السودانية ردًا على التشريع الأمريكي لإعادة الحصانة السيادية

رغم عدم ظهور أعراض.. شاهد ما فعله كورونا في فتاة شابة بعد شهر من تعافيها

في عيد ميلادها الـ 90.. محطات في حياة كوثر شفيق

تفاصيل حفل محمود العسيلي في رأس السنة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس بآلاف الجنيهات.. كلب يعيش أميرًا في منزل امرأة.. صور

مولينر باكلار.. بنتلي تختبر وحشاً جديداً.. صور

بألوان بشرة غامقة.. شاهد أحدث عرائس الأطفال لتحدي العنصرية.. صور