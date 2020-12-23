ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الفلبين توقف رحلات الركاب القادمة من بريطانيا بسبب سلالة جديدة من فيروس كورونا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:26 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلنت فرقة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بالأمراض المعدية الناشئة في الفلبين اليوم الأربعاء أنها ستوقف رحلات الركاب الجوية القادمة من المملكة المتحدة بدءا من الغد وحتى نهاية العام.

وقالت الفرقة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - إن القرار يرجع بسبب اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة.

وقد وقع الرئيس الفلبيني "رودريجو دوتيرتي" أمس الثلاثاء على مواعيد التعليق المؤقت للرحلات.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت تشديد الإجراءات الاحترازية في لندن وجنوب شرقي انجلترا بسبب الزيادة الكبيرة في إصابات كورونا وهو ما أرجعه خبراء إلى أن السلالة الجديدة أسرع في الانتشار. وحظرت أكثر من 40 دولة وصول الوافدين من بريطانيا بسبب مخاوف من انتشار السلالة الجديدة من كورونا.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أودي RS3 سبورت باك وسيدان الجديدة موديل2021

3 خطوات لغسيل سيارتك لـ أفضل مظهر.. صور

ملابس بآلاف الجنيهات.. كلب يعيش أميرًا في منزل امرأة.. صور