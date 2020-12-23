ميزات جديدة ستنضم لإصدار الويب من واتسآب قريبا.. اعرفها

تواصل شركة واتساب WhatsApp ، إضافة وتطوير وإعداد وظائف جديدة ليظل جذابا للمستخدمين، حيث كشفت بعض التقارير الصحفية أن منصة التراسل الأكثر شهرة في العالم تستعد لإطلاق 3 ميزات جديدة لإصدار سطح المكتب من تطبيقها والمسمى WhatsApp web.





ويستخدم الملايين من الأشخاص إصدار سطح المكتب من تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتساب"، لتسهيل عملية التواصل بين المستخدمين من كافة دول وأنحاء العالم ولإتمام مهامهم اليومية من خلال أجهزة الحاسوب، بدلا من الاعتماد على الهاتف الذكي أثناء أداء الأعمال.









وفيما يلي نستعرض أبرز 3 ميزات قادمة لإصدار الويب ونسخة سطح المكتب من واتساب قريبا:





1. ميزة المكالمات الصوتية والمرئية:





أفاد تقرير نشره موقع "wabetainfo"، أن "واتساب" تختبر مؤخرا ميزة المكالمات الصوتية والمرئية في إصدار الويب وإصدار سطح المكتب من التطبيق، وستضم الميزة الجديدة أزرار مكالمات صوتية ومرئية جديدة في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة، تتيح لهم إجراء مكالمات صوتية ومرئية.





وستظهر الميزة الجديدة عند استقبال اتصالا صوتيا أو مرئيا، نافذة منبثقة تتيح خيارين أحدهم لقبول المكالمة الواردة أو والآخر لرفضها، وعند إجراء المستخدم نفسه مكالمة صوتية أو مرئية مع أحد جهات الاتصال، سوف تظهر نافذة منبثقة بحجم أصغر إلى جانب الشاشة الحالية مع زر لكتم الميكروفون، وزر آخر لتفعيل الكاميرا، بالإضافة إلى زر لإنهاء المكالمة، وزر يعرض قائمة خاصة.





2. ميزة ملصقات:





يدعم إصدار الويب الحالي من تطبيق "واتساب" الرموز التعبيرية و الصور المتحركة GIF وإلى جانب مجموعة صغيرة من الملصقات، مثل معظم تطبيقات المراسلة الشائعة، ولكن لا يدعم إصدار سطح المكتب ملصقات الجهات الخارجية كـ تطبيق الهاتف الذكي، وتختبر حاليا شركة "فيسبوك" المالكة للخدمة حزم ملصقات الجهات الخارجية لإصدار سطح المكتب، مع إمكانية مزامنتها مع تطبيق الهاتف الذكي.





3. ميزة الوضع الداكن:





على غرار العديد من تطبيقات التراسل المنافسة، إضافت واتساب ميزة الوضع الداكن لإصدار الهاتف الذكي أوائل العام الجاري، كما حصل إصدار الويب من تطبيق المراسلة على ميزة الوضع المظلم أو الليلي، إذ تتحول شاشة واجهة المستخدم البيضاء أو الساطعة إلى اللون الداكن أو الرمادي وذلك لتقليل إجهاد العين عند النظر كثير لشاشة الكمبيوتر.