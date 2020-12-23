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مبنعدش بطولات.. عبد الرحيم كمال: أدخل في مشاكسات مع نبيل الحلفاوي بسبب الزمالك

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:14 م
عبد الرحيم كمال
عبد الرحيم كمال
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هاني حسين
قال السيناريست والمؤلف عبدالرحيم كمال، إنه يشجع نادي الزمالك ويدخل في مشاكسات مع الفنان نبيل الحلفاوي الذي يعتبر من كبار الأهلاوية .

وأضاف  عبد الرحيم كمال  في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" أشاهد مباريات نادي الزمالك منعزلا نتيجة الظروف التي يمر بها فريق الزمالك".

وتابع عبد الرحيم كمال:"  تشجيع الزمالك له فلسفة والزملكاوي الحقيقي لا يعد بطولات ويجب فرقته ويتابع جون حلو وترقيصة حلوة وده نادي فنانين ".

وكشف السيناريست والمؤلف عبدالرحيم كمال،  السبب وراء اختفائه وعدم ظهوره إعلاميا بشكل كبير على الرغم من أهمية الأعمال الدرامية التي قدمها .

وقال عبد الرحيم كمال  في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"،:"   طبيعة المهنة  تجعلني خلف الكاميرا وفي مكتبي لكتابة الأعمال الدرامية خلف الكاميرا، وببقى  شايل هم الحديث بشكل مباشر مع الجماهير في اللقاءات الحوارية ".

وأضاف عبد الرحيم كمال:"  أنا بدأت مع الكبار وقدمت أعمالا كبيرة وبها قدر من الحب والحكمة وأنا كنت محظوظا في بداية مشواري الفني".

 ولفت عبد الرحيم كمال:"  كتبت مسلسل شيخ العرب همام في 2009 وكان عمري 38، وكتبت مسلسل الرحايا في 2007  وكان عمري 36 سنة".
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