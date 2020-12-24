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أتوبيس مكشوف.. جولة «بيج رامي» فى شوارع القاهرة من المطار

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:31 م
وصول البطل بيج رامي
وصول البطل بيج رامي مطار القاهرة
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كـريـم الـخـطـيـب
وصل مطار القاهرة، منذ قليل، أتوبيس مكشوف تم تجهيزه لخروج البطل العالمي المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ "بيج رامي"، قادما من نيويورك عقب حصوله على المركز الأول عالميا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، والتي تعد أكبر وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام.


وجاء ذلك لعمل جولة فى شوارع القاهرة من المطار وحتى مقر إقامته، وسط تواجد عدد من عربات الدفع الرباعي التي سترافق الأتوبيس لنقل البطل العالمي.


ونظمت أيضا الشركة الراعية للبطل العالمى "بيج رامى"، المتوج بلقب مستر أوليمبيا 2020، استقبالًا كبيرًا في مطار القاهرة، فور لحظة وصول النجم المصرى، المشارك فى النسخة الأخيرة من البطولة الأشهر عالميًا.


ووصل مطار القاهرة الدولي، البطل العالمي المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ "بيج رامي"، قادما من نيويورك عقب حصوله على المركز الأول عالميا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، والتي تعد أكبر وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام.


وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات وصول ممدوح السبيعي  الشهير بـ "بيج رامي" من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، عقب وصوله على متن رحلة مصر للطيران القادمة من نيويورك رقم 986‪، وسط أجواء  احتفالية نظمها المطار بتعليق بانرات وبوسترات خاصة للبطل العالمي أثناء مشاركته البطولة، داخل صالات الركاب


وتوج نجم كمال الأجسام المصري بيج رامي ببطولة مستر أولمبيا 2020، الأحد الماضى، لأول مرة في تاريخه، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية وهو ما آثار موجة من الأفراح في الأوساط الرياضية والشعبية فى البلاد بعد التتويج بالبطولة الأشهر والأقوى فى العالم.
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