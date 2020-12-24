أتوبيس مكشوف.. جولة «بيج رامي» فى شوارع القاهرة من المطار

وصل مطار القاهرة، منذ قليل، أتوبيس مكشوف تم تجهيزه لخروج البطل العالمي المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ " بيج رامي " ، قادما من نيويورك عقب حصوله على المركز الأول عالميا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، والتي تعد أكبر وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام. ، قادما من نيويورك عقب حصوله على المركز الأول عالميا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، والتي تعد أكبر وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام.









وجاء ذلك لعمل جولة فى شوارع القاهرة من المطار وحتى مقر إقامته، وسط تواجد عدد من عربات الدفع الرباعي التي سترافق الأتوبيس لنقل البطل العالمي.











ونظمت أيضا الشركة الراعية للبطل العالمى " بيج رامى "، المتوج بلقب مستر أوليمبيا 2020، استقبالًا كبيرًا في مطار القاهرة، فور لحظة وصول النجم المصرى، المشارك فى النسخة الأخيرة من البطولة الأشهر عالميًا.







