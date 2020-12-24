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رياضة

محاضرة فنية للاعبي سيراميكا كليوباترا استعدادا لمواجهة بيراميدز

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:48 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
عقد هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، محاضرة فنية مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس، على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة بيراميدز المقبلة.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة قوية أمام بيراميدز في السابعة والنصف مساء الأحد المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، بعدما تقرر تأجيل لقاء المقاولون العرب بالجولة الثالثة لارتباط المنافس بمشاركته الإفريقية.

وحقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز في أول جولتين بمسابقة الدوري الممتاز، الأولى على حساب الإنتاج الحربي بهدفي شريف دابو ومحمود نبيل، والثانية على حساب البنك الأهلي 3-1 من توقيع شادي حسين هدفين وشريف دابو هدف.
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