محافظ بورسعيد يزور عددا من الكنائس لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد

ومن جانبه تقدم المحافظ بواجب العزاء لمطران بورسعيد ولقيادات الكنيسة ، وأسرة الدكتور الراحل ، مؤكدا لهم أنه كان مثالا يحتذى به فى العطاء والاجتهاد بالعمل ، وكان له دور بارز وهام فى نجاح مشروع تنمية الماشية بالمحافظة ، وأنه أدى دوره فى العمل التنفيذى والخدمى بكل اخلاص وامانة.







