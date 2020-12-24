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محافظات

محافظ بورسعيد يزور عددا من الكنائس لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:27 م
محافظ بورسعيد يزور
محافظ بورسعيد يزور عدد من الكنائس لتهنئة الاخوة الأقباط
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كتب محمد الغزاوى
زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الخميس، عددا من كنائس المحافظة، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.


وأكد المحافظ، خلال زيارته لكنيستي سانت أوجيني والقديس نيكولاس، أن مصر تعد نموذجًا فريدًا في وحدة الصف والنسيج الوطني الصلب المتلاحم، مشيرا إلى أن هذا النسيج الوطني أحبط كافة محاولات قوى الشر من أعداء مصر لبث الفتن أو زعزعة استقرار الوطن.
 

وتطرق محافظ بورسعيد للحديث عن التنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصر بصفة عامة وبورسعيد بصفة خاصة في عهد السيد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، متمنيا لمصر مزيدا من الأمن والأمان والتنمية والرخاء.


وفى سياق آخر وسط أجواء خاشعة سادها روح تعزية وإيمان من أسرته ومحبيه ، صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا تادرس مطران ايبارشية بورسعيد وتوابعها  صلاة الجنازة للدياكون كيرلس " الدكتور  وليم سعيد جندى" مدير مشروع تربية الماشية بالمحافظة ، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء مريم والملاك ميخائيل ( الكاتدرال) ببورسعيد ، شاركه فى الصلاة لفيف من مجمع كهنة الإيبارشية.


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حضر الصلاة اللواء عادل العضبان محافظ بورسعيد ، وأعضاء مجلس الشيوخ ، وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة.


ومن جانبه تقدم المحافظ بواجب العزاء لمطران بورسعيد ولقيادات الكنيسة ، وأسرة الدكتور الراحل ، مؤكدا لهم أنه كان مثالا يحتذى به فى العطاء والاجتهاد بالعمل ، وكان له دور بارز وهام فى نجاح مشروع تنمية الماشية بالمحافظة ، وأنه أدى دوره فى العمل التنفيذى والخدمى بكل اخلاص وامانة.


وتقدم نيافة الانبا تادرس بخالص العزاء للأسرة ، راجيا من الله نياحا لروحه الطاهرة فى أحضان أبائنا القديسين . كما توجه بالشكر لمحافظ بورسعيد وللحضور على مشاعرهم الطيبة. 


محافظ بورسعيد يزور عددا من الكنائس لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد
محافظ بورسعيد يزور عددا من الكنائس لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد
محافظ بورسعيد يزور عددا من الكنائس لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد
محافظ بورسعيد يزور عددا من الكنائس لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد
محافظ بورسعيد يزور عددا من الكنائس لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد
محافظ بورسعيد يزور عددا من الكنائس لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد
محافظ بورسعيد يزور عددا من الكنائس لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد
محافظ بورسعيد يزور عددا من الكنائس لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد
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