طريقة علاج الثالول التناسلي من الصيدلية

تحدث الثآليل التناسلية بسبب الإصابة بمجموعة فرعية من فيروسات الورم الحليمي البشري (HPVs)، يمكن أن تؤدي مجموعة فرعية أخرى من فيروس الورم الحليمي البشري التي تصيب الجهاز التناسلي إلى تغيرات محتملة التسرطن في عنق الرحم وتسبب سرطان عنق الرحم تم ربط أنواع أخرى من فيروس الورم الحليمي البشري بسرطان الفم.





عدوى فيروس الورم الحليمي البشري الثآليل التناسلية في الجهاز التناسلي معدية ، وتنتقل عن طريق الجلد إلى الجلد أو الاتصال الجنسي ؛ ومع ذلك ، فمن الممكن أن تصاب بالثآليل التناسلية دون انتقال جنسي.





تتوفر الكثير من علاجات إزالة الثآليل التناسلية ، ولكن الثآليل قد تعود في المستقبل، وفقا لما ذكره موقع medicinenet.





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طريقة علاج الثالول التناسلي

لن يعالج أي علاج الثآليل التناسلية أو عدوى فيروس الورم الحليمي البشري، العلاج الوحيد هو إزالة الآفات التي يسببها الفيروس لسوء الحظ ، حتى إزالة الثآليل لا تمنع بالضرورة انتشار الفيروس وتتكرر ظهور الثآليل التناسلية، لا يعتبر أي من خيارات العلاج المتاحة مثاليًا أو متفوقًا بشكل واضح على الآخرين.

كشف موقع webmd، العلاج بالتبريد يمكن لطبيبك أيضًا تجميد الثآليل باستخدام النيتروجين السائل وقضيب ذو رأس قطني أو جهاز خاص يسمى مسبار التبريد. يتم تطبيق البرودة لمدة 10-20 ثانية. إذا كان لديك الكثير من الثآليل أو إذا كانت كبيرة ، فقد يقوم طبيبك بتخدير المنطقة أولًا بمخدر موضعي.









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طريقة علاج الثالول التناسلي عند الرجال

أكد موقع webmd ، أنه لا يوجد علاج لعدوى فيروس الورم الحليمي البشري عند الرجال في حالة عدم وجود أعراض، بدلًا من ذلك ، يعالج الأطباء المشكلات الصحية التي يسببها فيروس الورم الحليمي البشري.

عندما تظهر الثآليل التناسلية ، يمكن استخدام مجموعة متنوعة من العلاجات، يمكن للمريض وضع الكريمات الموصوفة في المنزل أو يمكن للطبيب إزالة الثآليل جراحيًا أو تجميدها.

لا يشجع بعض الأطباء العلاج المبكر للثآليل لأن الثآليل التناسلية يمكن أن تختفي من تلقاء نفسها، قد يستغرق ظهور جميع الثآليل أيضًا بعض الوقت، لذلك قد يحتاج الشخص الذي يعالج الثآليل بمجرد ظهورها إلى علاج آخر لاحقًا.

يمكن علاج سرطان الشرج بالإشعاع والعلاج الكيميائي والجراحة، تعتمد العلاجات المحددة على مرحلة السرطان حجم الورم ومدى انتشاره.





علاج الثالول التناسلي من الصيدلية

قدم موقع medicinenet.، أن لعلاج الثالول التناسلي من الصيدلية تشمل العلاجات المتاحة لآفات الثآليل التناسلية وعلاماتها وأعراضها ما يلي:

محلول أو جل 0.5٪ بودوفيلوكس (كونديلوكس). بدلًا من ذلك ، كريم 5٪ من imiquimod (Aldara) ، وهو مادة تحفز إنتاج الجسم للسيتوكينات ، وهي مواد كيميائية توجه الاستجابة المناعية وتقويها).

يمكن للطبيب المتمرس فقط إجراء بعض علاجات الثآليل التناسلية، وتشمل هذه على سبيل المثال ، وضع كمية صغيرة من محلول 10٪ إلى 25٪ من راتنج البودوفيلين على الآفات ، ثم بعد فترة من الساعات ، غسل البودوفيلين، تتكرر العلاجات أسبوعيًا حتى تختفي الثآليل التناسلية.

يمكن أيضًا استخدام محلول من 80٪ إلى 90٪ من حمض ثلاثي كلورو الخليك (TCA) أو حمض ثنائي كلورو الأسيتيك (BCA) أسبوعيًا على الآفات. وقد ثبت أيضًا أن حقن 5-فلورويوراسيل إبينفرين في الآفات فعال في علاج الثآليل التناسلية.

انترفيرون ألفا ، وهي مادة تحفز الاستجابة المناعية للجسم ، وقد استخدمت أيضًا في علاج الثآليل التناسلية.

تشمل الطرق البديلة العلاج بالتبريد (تجميد الثآليل التناسلية بالنيتروجين السائل) أو الجراحة بالليزر. تتطلب الجراحة بالليزر والقطع الجراحي تخديرًا موضعيًا أو كليًا ، اعتمادًا على مدى الآفات.

من المهم ملاحظة أنه لا يجب استخدام العلاجات المنزلية أو العلاجات للثآليل الجلدية الشائعة على الثآليل التناسلية.









كريم لإزالة الثالول التناسلي

هناك الكثير من الكريمات والمراهم التي تساعد في إزالة و علاج الثالول التناسلي حسبما كشف موقع webmd .





يعتمد العلاج الذي يوصي به طبيبك على أشياء مثل عدد الثآليل التي لديك ومكانها ومدى حجمها وتفضيل العلاج الخاص بك، فيمكنك خيارات المواد الهلامية والكريمات والمراهم هي كريم imiquimod و podofilox gel ومرهم sinecatechins.





Imiquimod هو كريم تضعه بنفسك على الثآليل الخارجية لتقوية جهاز المناعة لديك. يمكنك استخدام كريم imiquimod 5٪ في وقت النوم ، ثلاث مرات في الأسبوع لمدة 16 أسبوعًا.





كنت تضع كريم imiquimod 3.75٪ كل ليلة. بكلتا القوتين ، يجب أن تغسل المنطقة المعالجة بالماء والصابون بعد 6 إلى 10 ساعات من وضعها، تجنب ممارسة الجنس عندما يكون imiquimod على بشرتك لأنه يمكن أن يضعف الواقي الذكري والأغشية.





بودوفيلوكس وراتنج بودوفيلين هي مواد هلامية مصممة لقتل الثآليل، بعد وضعها على ثؤلول خارجي اترك المنطقة تجف في الهواء قبل ارتداء الملابس، لا يُنصح باستخدام Podofilox للثآليل الموجودة في عنق الرحم أو المهبل أو القناة الشرجية إنه ليس مخصصًا للمناطق الكبيرة أيضًا، إذا كنت تستخدم الكثير أو لا تتركه يجف في الهواء فقد تنشر الجل على أجزاء أخرى من الجسم وتهيج بشرتك.





مرهم Sinecatechins مصنوع من مستخلص الشاي الأخضر، يمكنك تطبيق مرهم sinecatechins 15٪ على الثآليل ثلاث مرات في اليوم لمدة تصل إلى 16 أسبوعًا، تجنبي أي اتصال جنسي أثناء وضع المرهم على بشرتك.





إذا كانت الثآليل في منطقة رطبة أو في مكان يحتك فيه الجلد معًا ، فتحدث إلى طبيبك قبل استخدام الدواء الذي يلامس بشرتك، لا تستخدمي هذه الأدوية إذا كنت حاملًا.







