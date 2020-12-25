بعد افتتاحه.. تعرف على خدمات مكتب التموين النموذجي بشبرا الخيمة

على بعد أمتار من محطة مترو كلية الزراعة بشبرا الخيمة يقع مركز خدمة المواطنين المطور الذى افتتحه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية في شبرا الخيمة.









وتم تطوير المكتب النموذجي للتموين بشبرا الخيمة لتقديم الخدمات لكل ما يخص البطاقة التموينية الذكية على مستوى المحافظة من إصدار بطاقة لمن يستحق الدعم أو بدل تالف البطاقة وبدل فاقد وفصل اجتماعي وغيرها من الخدمات.





كما يضم مركز شبرا الخيمة المطور 13 جهاز كمبيوتر وصالات انتظار للجمهور كما يتميز بخاصية النداء الالى لمنع اى تزاحم بين المواطنين في استخراج كافة المستندات اللازمة في الخدمات الحكومية.





من جانبه أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة حريصة على تحويل الخدمات إلى المنظومة الرقمية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





وقال وزير التموين إنه تم وضع خطة لتطوير 600 مكتب تموينى بالمحافظات خلال 3 سنوات وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة وفقا للتكنولوجيا الحديثة للتيسير على المواطنين وتقديم أفضل خدمات لهم.





وأضاف أنه جار الانتهاء من تطوير 300 مركز خلال فبراير القادم إلى مراكز خدمة مميزة للنهوض بمستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين وتدعيمها بالأجهزة والعناصر البشرية ذات الكفاءة العالية.





وقال الوزير إن المركز الذى تم تطويره تحديثه وتطويره مؤخرا يأتى في إطار خطة الدولة لتطوير جميع مكاتب التموين الكائنة بالمحافظات وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة وفقا للتكنولوجيا الحديثة للتيسير على المواطنين وتقديم أفضل خدمات لهم، وتقديم الخدمة للمواطنين بأرقام كودية على غرار المؤسسات الكبرى.





من جانبه، أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن المركز الجديد يخدم مليونا و200 بطاقة تموينية بعدد مستفيدين حوالى 4 ملايين ونصف المليون مواطن من أهالى شبرا الخيمة، ويعد المركز الثامن الذى تم تطويره على مستوى المحافظة وجار تطوير مركز تاسع فى مدينة القناطر الخيرية.





من جانبه، قال عربى عبد الحليم، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، إنه تم تطوير المكتب النموذجي للتموين بشبرا الخيمة لتقديم الخدمات لكل ما يخص البطاقة التموينية الذكية على مستوى المحافظة من إصدار بطاقة لمن يستحق الدعم أو بدل تالف البطاقة وبدل فاقد وفصل اجتماعي.