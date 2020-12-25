لعشاق اللبناني والسوري .. طريقة عمل الفتوش أشهر طبق جانبي





يأتي الفتوش ضمن أشهر أنواع السلطة المنتشرة فى سوريا ولبنان بشكل كبير حيث ترجع إلى قصتها إلى آل فتوش وآل السكاف من الإقطاعيين

ولجأ إليهم مسيحيي لبنان بعد تعرضهم للقتل الجماعي.





وكان في استقبالهم في دارة آل فتوش وقدمت لهم مائدة كبيرة من كافة اللحوم والطيور والأطباق الشهية لكنهم لم يتمكنوا من أكل أى شئ منها بسبب صيامهم واكتفوا بما وجدوا من خضار وأكلات نباتية .





وبدأ أحد المعازيم في أكل السلطة بالخبز فضحك أحد الحاضرين وقال لصاحب البيت وهو من آل فتوش :" فتوش ، شوف ضيوفك عمياكلو السلطة بالخبز، هيدي أكلة جديدة"، وقرر رئيس بطريركية أنطاكية والإسكندرية واورشليم وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك أن تكون هذه الاكلة اساسيها في أيام الصوم الكبير وتم تسميتها بـ فتوش " ، وكان فى نفس التوقيت المسلمون فى المناطق المجاورة صائمون فقرروا ربطها بشهر رمضان أيضا .





وبعد عدة سنوات أصبح الفتوش من الأكلات الشامية المعروفة في مختلف الدول العربية بل وبعض الغربية ، لذا نقدم لكم طريقة عمل الفتوش بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سى بى سى سفرة.





مقادير الفتوش





3 ثمرة طماطم مكعبات وسط 2 ثمرة خيار مكعبات وسط

نصف كوب زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة نعناع جاف

2 ملعقة كبيرة دبس رمان

نصف ثمرة خس كابوتشا

بصلة بيضاء مكعبات

خبز شامي محمر

ليمون أضاليا شرائح

عصير ليمونة





طريقة عمل الفتوش





* ضعي الطماطم والخيار والخس والبصل في طبق التقديم ويقلبوا جيدا





* في وعاء اخر امزجي عصير الطماطم والثوم والخل والنعناع ويقلبوا جيدا ويضعوا على الخليط على الوجه