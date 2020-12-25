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أخبار العالم

استطلاع: تراجع قوة حزب الليكود الانتخابية

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:58 م
استطلاع: حزب الليكود
استطلاع: حزب الليكود يتراجع
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سمر صالح
أظهرت نتائج الاستطلاع الأسبوعي الذي تجريه صحيفة "معاريف" العبرية، تراجع قوة حزب الليكود الانتخابية، وحصوله على 26 مقعدا بالكنيست، في الانتخابات القادمة.
 
وبحسب نتائج الاستطلاع، الذي نشرت الصحيفة نتائجه، صباح اليوم الجمعة، في الانتخابات القادمة، سيحصل الليكود على 26 مقعدا، مقابل 21 لحزب تكفا حدشاه (الأمل الجديد) بزعامة جدعون ساعر.
 
ووفقا للاستطلاع، ستكون بقية النتائج على النحو التالي: يش عتيد 15 مقعدا، يمينا 14 مقعدا، القائمة العربية  11 مقعدا، شاس 8 مقاعد، يسرائيل بيتتا 7 مقاعد، يهدوت هتوراة 7 مقاعد، ميرتس 7 مقاعد، "كحول لفان" 4 مقاعد.
 
وحول الشخصية الأنسب لرئاسة الوزراء، صوت 33% من الجمهور الإسرائيلي لنتنياهو، مقابل 17% لجدعون ساعر، و10% لنفتالي بيني، و9% ليائير لبيد، و4% لبيني غانتس.
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