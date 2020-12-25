بعد التعافي من الوعكة الصحية.. محمد منير يوجه رسالة لجمهوره.. فيديو

وجه الفنان محمد منير رسالة لجمهوره من خلال مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقال الكينج محمد منير لجمهوره "وحشتوني وحشتوني" نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه تعليقات الجمهور".



وروج الكينج محمد منير، لألبومه الغنائي الجديد "باب الجمال"، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشر منير بوستر الألبوم وعلق: "الكينج محمد منير فقط وحصريًا مع اتصالات ميوزيك .... و استنوا الألبوم الجديد "باب الجمال" قريبًا جدًا علي اتصالات ميوزيك. نزل التطبيق الان و خليك اول واحد تسمع الالبوم قبل اي حد".



الأغنية الأولى التي سيطلقها محمد منير بعنوان "باب الجمال" من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل في أول تعاون لهما مع منير، وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.



‎ويحتوي الألبوم أربعة أغنيات أخرى بخلاف باب الجمال، وهم "فينك يا حبيبي" من كلمات والحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس، و" أنا رايق" كلمات نور الدين محمد والحان أحمد عمار وتوزيع اسامة الهندي، و" زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا و "مسألة السن" من كلمات صلاح فايز والحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.



وسيتم طرح الألبوم عبر جميع منصات الموسيقى والسوشيال ميديا تمهيدا لطرح الألبوم كاملا الفترة المقبلة.





