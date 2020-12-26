بدء مقابلات المرشحين لرئاسة لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2021.. الاثنين

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الآن لامتحانات الدبلومات الفنية 2021، حيث تقرر عقد المقابلة الشخصية للمرشحين للعمل في وظيفة رؤساء و وكلاء لجان الادارة والنظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية ابتداءا من يوم الاثنين 28 ديسمبر 2020.
حيث حددت وزارة التربية والتعليم يوم الاثنين 28 ديسمبر لمقابلة جميع المرشحين بقطاعات التعليم الزراعي والمهني والسنوات الخمس، بينما تقرر أن يكون يوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2020 لمقابلة المرشحين بقطاعات التعليم الزراعي والمهني والسنوات الخمس.
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وتقرر كذلك أن يكون يوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 لقابلة المرشحين بجميع قطاعات التعليم الجاري والسنوات الخمس، وتقرر أن يكون يوم الاربعاء 30 ديسمبر 2020 بقطاعات التعليم الصناعي بطنطا والزقازيق ودمنهور والمنيا.
وحددت الوزارة يوم الخميس 31 ديسمبر 2020 لمقابلة التعليم المرشحين بقطاعات التعليم الفندقي والتعليم الصناعي بالقاهرة وقويسنا ودمياط وبني سويف والمهني والسنوات الخمس.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المقابلة الشخصية لهذه الوظائف تتم بقطع التعليم الفني بمبنى قطاع الكتب بفيصل في تمام الساعة 9:30 صباحا ، مع التشديد على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة أقناء المقابلة والتي من بينها ليس الكمامة.
وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لـ موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2021 ، فتشير التقديرات المبدئية المعلنة في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2020/2021 ، إلى أنه من المقرر أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021.
وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه لا صحة لإجراء امتحانات الدبلومات الفنية 2021 إلكترونيًا خلال العام الدراسي 2020/2021، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن، موضحةً أن نظام الامتحانات لكافة طلاب الدبلومات الفنية سيعقد هذا العام ورقيًا كما هو دون تغيير، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا طوال فترة الدراسة والامتحانات.
وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أنه في إطار حرص الدولة على اتخاذ إجراءات فعلية نحو التحول الرقمي التدريجي لمنظومة التعليم في مصر، تم توفير العديد من مصادر التعلم المختلفة لطلاب التعليم الفني من خلال المحتويات الرقمية عبر المنصات، وكذلك تخصيص قناة تعليمية بالتليفزيون لشرح مناهج التعليم الفني وفق خطة الدراسة، فضلًا عن إنتاج محتوى إلكتروني للمناهج الدراسية لإتاحته على المنصات المختلفة المتاحة بالوزارة، وكذلك على قنوات "YouTube" وعلى منتديات قطاع التعليم الفني للمدرسين والطلاب لاستخدامه.