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محافظات

لمنع التجمعات.. غلق ٤ قاعات أفراح ومركز للدروس الخصوصية بالشرقية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:36 م
غلق قاعات الأفراح
غلق قاعات الأفراح
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محمد الطحاوي

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات علي قاعات الافراح ومراكز الدروس الخصوصيه للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الاصابه بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بغلق وتشميع قاعه افراح بطريق كفرالعدوى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة الجميع.

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كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع رئاسة حي أول وثان الزقازيق،برصد عدد من المحال التجارية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين كما تم غلق ٣ قاعات افراح بطريق الزقازيق / منيا القمح بطريق الأحرار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

كما تمكنت رئاسة المركز من غلق سنتر للدروس الخصوصية بمنطقه فلل الجامعة  لمنع التجمعات حرصًا على سلامة الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا.

 

وأشار المحافظ الى استمرار الأجهزة التنفيذية والأمنية في شن حملاتها المفاجئة لمتابعة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.

 

وعلي جانب أخر،أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية والأمنية لن تتهاون في التصدي لأى محاولات للبناء المخالف مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء استمرار  اللجان الدوريه علي الأراضي الزراعية والسكنية لضبط أي محاولات للبناء العشوائي بدون تراخيص قانونية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بنطاق المحافظة.

 

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ ، قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينيه بشن عدد من الحملات  لإزالة مباني بالدبش الابيض في عدة أماكن بنطاق المركز، الأولي في نطاق الوحدة الظواهرية داخل الحيز العمراني بدون ترخيص مساحة 60متر وحالة الثانيه بالوحدة المحلية بالاخيوة بمساحة 60متر ليصبح إجمالي ما تم إزالته عدد 2حالة بمساحة 120 متر كما قامت الوحدة المحلية بقصاصين الشرق بإزالة مباني بالدبش الابيض علي مساحة 100 متر بناحية الوحدة المحلية بقصاصين الشرق وتمت الإزالة حتي منسوب سطح الأرض وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

 

وشنت رئاسه مركز ومدينه بلبيس حمله بالتنسيق مع الوحدة المحليه بكفر أيوب والقسم الهندسي بالوحدة لازاله  لحاله تعدى على الأرض الزراعيه بناء سور طولي  بالدبش الابيض علي مساحه ٥٠ متر كما نفذت الوحدة المحليه بالزوامل بحملة لازالة التعديات علي الارض الزراعية بنطاق الوحدة المحلية بالزوامل فتم ازاله ٣مبانى علي مساحه ٢٩٠ متر  كما تم تنفيذ ازاله لحالتين تشوين علي مساحه ١٣٠ متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه ضد المخالف ونفذت الوحدة المحليه بالعدلية ومدير الجمعيه الزراعية بالعدلية حملة لازالة حاله تعدى علي الارض الزراعية بنطاق الوحدة المحلية بالعدلية على مساحة ١٥٠ متر  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

لمنع التجمعات.. غلق ٤ قاعات أفراح ومركز للدروس الخصوصية بالشرقية
لمنع التجمعات.. غلق ٤ قاعات أفراح ومركز للدروس الخصوصية بالشرقية
لمنع التجمعات.. غلق ٤ قاعات أفراح ومركز للدروس الخصوصية بالشرقية
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