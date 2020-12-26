زراعة الشرقية: دورات تدريبية لمطبقي المبيدات وعلاج المحاصيل الزراعية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن مديرية الزراعة بإداراتها المختلفة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم للفلاحين والمربين للعمل علي زيادة انتاجية المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة فضلا عن تنظيم ندوات لتوعية المزارعين والمهندسين الزراعيين بأحدث الاساليب العلمية في استخدام الصوب الزراعية وزراعة محاصيل الخضر والفاكهة ومكافحة الآفات المختلفة لتحقيق أعلي انتاجية بما يسهم في زيادة الدخل القومي بالإضافة الي ما تقوم به من اجراء اعمال التطهير والتعقيم للمنشآت العامة والحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره .

ومن جانبه استعرض المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية تقريرًا عن انجازات إدارة المكافحة الحقلية بالمديرية خلال عام 2020 والتي قامت بإجراء أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت العامة والحكومية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره ونظمت العديد من الدورات التدريبية لمطبقي المبيدات وعالجت عدد من المحاصيل الزراعية كالقمح والبرسيم والبنجر والفول وذلك للنهوض بالمحاصيل الزراعية الصيفية والشتوية وزيادة انتاجيتها علي النحو التالي :

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في مجال علاج المحاصيل الشتوية..

تم علاج مساحة 4084 فدان من محصول البرسيم ضد فقس دودة ورق القطن

تم علاج مساحة 21495 فدان من محصول بنجر السكر ضد فقس دودة ورق القطن ومساحة 18480 فدان ضد الحشائش ومساحة 11678 ضد تبقع الاوراق ومساحة 1863 فدان ضد ذبابة اوراق البنجر

تم علاج مساحة 281 فدان من محصول الفول البلدي ضد الحشائش ومساحة 160 فدان ضد الحشائش يدوي ومساحة 2343 فدان ضد التبقع البنى (وقاية أولية) ومساحة 1645 فدان ضد التبقع البنى (وقاية ثانوية) ومساحة 1013 فدان ضد التبقع البنى وقائية ثالثة.

تم علاج مساحة 77359 فدان من محصول القمح ضد الحشائش العريضة ومساحة 138549 فدان ضد الحشائش الرفيعة ومساحة 4011 فدان ضد المن ومساحة 32913 فدان ضد الصدأ الاصفر ومساحة 4306 فدان ضد المن.

تم تركيب 1250 مصيدة لعوائل البنجر والبرسيم و1500 مصيدة حزام سكنى و302 مصيدة شوكية عوائل و500 مصيدة بمحصول القطن و50 مصيدة قارضة و225 مصيدة قرنفلية و50 مصيدة أمريكية و20 مصيدة ضوئية.

وفي مجال المكافحة الحقلية والمحالج :

تم علاج 118 وحدة بمحالج القطن ضد النمل الأبيض وكانت كمية المبيدات المستهلكة 144 لتر من مبيد بيريبان A

تم تركيب 4 مصايد فرمونية بأماكن الإصلاح الزراعي بجمعيات (العصلوجي - الصالحية الجديدة - البساتين - ميت ربيعة -جمعية منشأة دعبس لمكافحة اصابات بدودة الحشد الخريفية

أضاف وكيل وزارة الزراعة قيام إدارة المكافحة الحقلية بإجراء أعمال التطهير والتعقيم لحوالي 4875 منشأة ( حكومية - تعليمية - مراكز شباب - بنوك ) وأسواق بجميع مراكز ومدن المحافظة وذلك خلال الموجة الأولى والثانية لفيروس كورونا , وكذلك عقد 7 دورات لتدريب 226 متدرب من مطبقي المبيدات بالإشتراك مع معهد بحوث وقاية النبات لتعريفهم بالاستخدام الامثل للمبيدات في المحاصيل الزراعية.