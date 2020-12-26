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حوادث

وكيل مستشفي مطروح العام: جثة مجهولة بثلاجة المستشفى لضحايا مركب الهجرة غير الشرعية الغارقة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:04 م
صدى البلد
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أيمن محمود
أكدت الدكتورة مروه محمد ابراهيم وكيل مستشفي مطروح العام انه يوجد بثلاجة حفظ الموتى بمستشفي مطروح العام جثة مجهولة الهوية من الجثث التى تم انتشالها من ساحل السلوم للمركب الغارقة الاسبوع الماضى.


واضافت أنه تم اليوم تسليم أهالي الضحايا الـ 5 الآخرين جثث ذويهم بعد الانتهاء من استخراج تصريح الدفن من مفتش الصحة .

وأوضحت أن الجثث  تم التعرف عليها هم حموده صابر فرج عبد الهادي منيا الحيطه مركز اطسا الفيوم  38 سنة، هاني خلف ادريس عبد العاطي منيا الحيطه مركز اطسا الفيوم 35 سنه ثابت جابر عبد الحليم عبد السلام الفهميه طاميه الفيوم  33سنة، عبد الرحمن فرج صالح جودة 27 سنه وعاصم فرحات عبد السلام عوض دمنهور البحيره  19 سنة. 

وأشارت إلى أنه تم الأسبوع الماضي انتشال 7 أشخاص من ساحل السلوم وتم ايضا تسليمهم لذويهم ليصل إجمالى ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية 13 شخصًا.

وكيل مستشفي مطروح العام: جثة مجهولة بثلاجة المستشفى لضحايا مركب الهجرة غير الشرعية الغارقة
وكيل مستشفي مطروح العام: جثة مجهولة بثلاجة المستشفى لضحايا مركب الهجرة غير الشرعية الغارقة
وكيل مستشفي مطروح العام: جثة مجهولة بثلاجة المستشفى لضحايا مركب الهجرة غير الشرعية الغارقة
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