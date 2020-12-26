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أخبار البلد

من غدٍ | الأرصاد: موجة أمطار على البلاد 5 أيام.. وشبورة بالقاهرة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:41 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد سوف تشهد موجة سقوط أمطار، اعتبارا من غد الأحد ولمدة 5 أيام قادمة، تكون ما بين الخفيفة والمتوسطة على مناطق مختلفة بالبلاد يصاحبها شبورة مائية صباحا على الطرق.

من المتوقع أن يكون هناك أمطار غدا الأحد، على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة تكون ما بين الخفيفة والمتوسطة، يصاحبها شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويوم الاثنين، تكون الأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وأيضا مناطق من حلايب وشلاتين، يصاحبها شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أما يوم الثلاثاء، تكون الأمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر فقط، يصاحبها شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنعدم فرص سقوط الأمطار يوم الأربعاء القادم، ويبقى تأثير الشبورة المائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتعود الأمطار الخفيفة مجددا، الخميس المقبل، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، يصاحبها شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.




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