بأقل التكاليف.. طريقة عمل البرجر البيتي

البرجر فى البيت بمكونات سهلة وخطوات سريعة بأقل التكاليف ومذاق مميز إليك

يعشق الأطفال تناول البرجر، ويمكنك بخطوات سريعة وبسيطة تجهيزفى البيت بمكونات سهلة وخطوات سريعة بأقل التكاليف ومذاق مميز إليك طريقة تجهيز البرجر بطرق مختلفة بمذاق مميز لا تتوقعيها.





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لحم مفروم



فلفل أسود مطحون طازجًا حسب الرغبة

4 شرائح جبن أمريكي أو شيدر

4 خبز برجر





البرجر بالخطوات





فى وعاء يمكنك مزج المكونات



ضعي الجبن المطحون واللحم المفروم في وعاء ورشي الملح والفلفل واخلطيها برفق حتى تمتزج





قسمي اللحم إلى أربعة أجزاء متساوية وضعى جزءًا واحدًا على طبق واضغطي عليه برفق بعد تشكيله على شكل دائرة وعليك ترك بعض الحواف الخشنة ولا تضغطي عليها بشكل مسطح للغاية.

كرري هذه العملية مع كل جزء.





سخني مقلاة كبيرة على نار متوسطة وعندما تكون المقلاة ساخنة ، ضعي البرجر بعناية في المقلاة







قومى بطهي البرجر حتى ينضج جيدًا ويتحول إلى اللون البني في منتصف الجوانب.





اقلبي البرجر واطهيه حسب رغبتك.



في حالة إضافة الجبن: ارفعي المقلاة عن النار وضعي الجبن فوق البرجر. غطي المقلاة واتركي الحرارة المتبقية لإذابة الجبن وقدميها على خبز محمص مغطى بإضافاتك المفضلة.





المراجع ..

stoveburger

