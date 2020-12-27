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برلمان

وزير الصحة السابق: اقتصاد الدولة لا يتحمل الإغلاق الكلي بسبب كورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:01 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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فريدة محمد
قال أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق  عضو مجلس النواب إنه يرغب في الانضمام للجنة  الصحة والتعليم  بالبرلمان.  

وأضاف في تصريحات خاصة على هامش تسلمه كارنيه عضوية برلمان 2021 أن أزمة فيروس كورونا تتطلب التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح  وزير الصحة الأسبق أن اقتصاد الدول لا يتحمل فكرة الإغلاق الكلي والأمر يتطلب التنسيق بين جميع الجهات لمواجهة الجائحة، مؤكدا أهمية تطوير نظام التعليم عن بعد والجمع بين نظام التعليم التقليدي والنظام الهجين وتوطين الأدوات التعليمية الحديثة.
 
وحول تعامل الدولة مع ازمة جائحة كورونا قال إن الدولة تحاول توفير اللقاح والتعامل مع التحديات في ضوء المعطيات خاصةً في ظل الأزمات والتحديات التي يشهدها العالم كله. 

ويستقبل مجلس النواب اليوم  النواب المنتخبون على المقاعد الفردية وعلى مدار (3) ايام  بإجراءات احترازية ووقائية كاملة حرصا على سلامة النواب وفقا لجدول محدد سلفا" الاحد  27 ديسمبر سيتم استقبال نواب (5) محافظات هي:القاهرة ،الجيزة،القليوبية ، الاسكندرية ، مرسى مطروح باجمالي عدد 90 نائبا. 

 و يوم الاثنين 28 ديسمبر سيتم استقبال نواب (10) محافظات هي بورسعيد،  الاسماعيلية ، السويس ، الشرقية ،الدقهلية ،دمياط ،الغربية ،المنوفية ، البحيرة ،كفر الشيخ باجمالي عدد 108 نواب. 

اما الثلاثاء 29 ديسمبر  فيتم استقبال نواب (12) محافظة الفيوم، بني سويف،  المنيا ،اسيوط ، سوهاج ،قنا ، الاقصر ، اسوان ، الوادي الجديد ، البحر الأحمر،  شمال و  جنوب سيناء باجمالي عدد 86 نائبا.
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