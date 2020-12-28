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تعليم

مستشفى بنها الجامعى يوضح حقيقة اصابة 20 فردا من طاقم التمريض والعاملين بكورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:52 ص
مستشفى بنها
مستشفى بنها
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إبراهيم الهوارى
نفى الدكتور طارق عيسوى المدير التنفيذى لمستشفيات بنها الجامعية ما نشر بشان إصابة 20 فردا من طاقم التمريض والعاملين بالمستشفى بفيروس كورونا المستجد بعد أن أثبتت الأشعة المقطعية والتحاليل التي أجريت لهم إيجابية المسحة.


وقال عيسوى فى تصريح خاص لـ " صدى البلد " ان ما نشر غير صحيح وعار تماما من الصحة حيث لم يثبت اصابة 20 فردا من العاملين بالمستشفى بفيروس كورونا، مشيرا الى انه يتم منح اى عامل او فرد من التمريض اجازة عارضة للراحة فور شعوره باى اعراض للبرد وذلك كنوع من الاجراءات الاحتياطية والاحترازية حفاظا على سلامة العاملين داخل المستشفى.

وأكد عيسوى على انتظام الخدمة الطبية داخل أقسام المستشفى المختلفة بالاضافة الى اجراء العمليات الجراحية واستقبال المرضى بالعيادات المختلفة بشكل منتظم وتواجد كافة الأطباء الأطباء مضيفا ان الخدمة الصحية لم تتوقف يوما داخل المستشفى واحد رغم أعمال التطوير التى شهدتها عدد من الأقسام العلاجية خلال الفترة الماضية. 
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