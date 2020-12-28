مجدي صبحي يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن الفنان مجدي صبحي، إصابته بفيروس كورونا وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وكتب مجدي:"عندي كورونا، أشكر أخي الفنان الكبير محمد صبحي، صاحب الإنسانيات العظيم، ووقوفه معي في هذه الأزمة الكبيرة واتصالاته على أعلى مستوى لإنقاذي".





وأضاف : "أشكر الفنانة الكبيرة نهال عنبر على مجهودها الخارق معي، أشكر نقيبي الدكتور أشرف زكي على موقفه المشرف معي، أشكر مجلس النقابة، أشكر مدير مستشفى العجوزة د.طارق، على مجهوده الرائع"، طالبا من جمهوره ومحبيه الدعاء له".



