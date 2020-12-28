الأهلي يلتقي سبورتنج فى مباراة التتويج بلقب دوري مرتبط سيدات السلة

يواجه الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني علي هاشم، مع نظيره سبورتنج السكندري والذي يقوده فنيًا عمرو عاشور، في إياب نهائي بطولة دوري المرتبط للموسم الحالي.
ويحتاج "المارد الأحمر" لفوز واحد خلال لقاءي المرتبط والكبار للتتويج باللقب بعد فوزه في مباراة الناشئات تحت 16 سنة بنتيجة 77 - 60، فيما فاز فريق السيدات أمس بنتيجة 84 - 73.
ومن المقرر، أن ينطلق اللقاء في تمام الثامنة والنصف مساءً على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.
ويسبق هذا اللقاء مواجهة تجمع بين مرتبط الفريقين تحت 16 سنة على نفس الصالة.
صعد “الشياطين الحمر” للنهائي عقب فوزهم على سموحة، فيما تأهل الفريق السكندري بعد تخطيه لعقبة نادي الشمس.