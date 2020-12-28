الأهلي يلتقي سبورتنج فى مباراة التتويج بلقب دوري مرتبط سيدات السلة

يواجه الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني علي هاشم، مع نظيره سبورتنج السكندري والذي يقوده فنيًا عمرو عاشور، في إياب نهائي بطولة دوري المرتبط للموسم الحالي.





ويحتاج "المارد الأحمر" لفوز واحد خلال لقاءي المرتبط والكبار للتتويج باللقب بعد فوزه في مباراة الناشئات تحت 16 سنة بنتيجة 77 - 60، فيما فاز فريق السيدات أمس بنتيجة 84 - 73.





ومن المقرر، أن ينطلق اللقاء في تمام الثامنة والنصف مساءً على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.





ويسبق هذا اللقاء مواجهة تجمع بين مرتبط الفريقين تحت 16 سنة على نفس الصالة.





صعد “الشياطين الحمر” للنهائي عقب فوزهم على سموحة، فيما تأهل الفريق السكندري بعد تخطيه لعقبة نادي الشمس.



