رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كليتى التجارة والزراعة

عقدت لجنة اختيار العمداء بجامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، وعضوية الدكتور شعبان طه نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور هشام أبوالعينين نائب رئيس الجامعة السابق اجتماعاتها لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة كليتى التجارة والزراعة.









وأكد الدكتور السعيد حرص جامعة بنها على اختيار عمداء الكليات وفقا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة، مشيرا إلى أن لجنة اختيار عميد كلية التجارة ضمت كلا من الدكتورة سهير شعراوي الأستاذ المتفرغ بقسم المحاسبه والدكتور أحمد عبد الرحيم زردق الأستاذ المتفرغ بقسم الاقتصاد

بينما ضمت لجنة أختيار عميد كلية الزراعة كل من الدكتور محمد بدير الأستاذ المتفرغ بقسم الألبان والدكتور صلاح مصطفى الأستاذ المتفرغ بقسم الكمياء الحيوية.





من ناحية أخرى استمعت اللجنة خلال اجتماعاتها الى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكليتين ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.





وكان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها قد شهد احتفالية الجامعة بيوم التميز العلمي في دورته السادسة بقاعة المؤتمرات الكبرى وذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة الدراسات العليا والبحوث والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وأوائل الخريجين.









وفى كلمته قال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها أن الاحتفال بيوم التميز العلمي في دورته السادسة يأتي انطلاقا من رؤية وسياسة الجامعة لدعم وتحفيز وتقدير للمتميزين من أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين والطلاب تأكيدا لدورهم المهم والمؤثر في تطوير العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.









وأكد أن جامعة بنها قد تبنت انطلاقا من مسؤولياتها الوطنية وفي ظل التحديات التي تفرضها التنمية المستدامة أهداف استراتيجية للنهوض بالعملية التعليمية وتحسين جودة مخرجاتها لتأهيل الخريجين للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وكذلك تحسين مخرجات البحث العلمي ليواكب متطلبات المشروعات القومية في مصر لتطوير مجالات الطاقة والمياه والصحة والغذاء وكذلك في المجالات الاجتماعية.









وأشار السعيد إلى أن جامعة بنها تسعى دائما على تحسين مخرجاتها الأكاديمية و البحثية والمجتمعية وعلى ربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع، كما تحرص على ربط خطتها الاستراتيجية و البحثية بالاهداف الاستراتيجية للدولة وبالخطة الاستراتيجية للتكنولوجيا والعلوم والابتكار ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.