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أصل الحكاية

17 دولة .. أين توجد سلالة كورونا الجديدة ؟

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:04 م
كورونا
كورونا
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رشا عوني

في الوقت الذي ينتظر فيه العالم بدء استخدام لقاح كورونا والقضاء على هذا الوباء في 2021 ، ظهرت سلالة كورونا الجديدة بشكل سريع ومريب، وتفشت في العديد من دول العالم ، وذلك نتيجة تحور الفيروس التاجي ليظهر بسلالة جديدة أشد فتكًا وأسرع انتشارًا .

أين توجد سلالة كورونا الجديدة ؟ 

بداية ظهور سلالة كورونا الجديدة كانت في بريطانيا ، ومنها انتقلت لأماكن أخرى،حيث أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون  أن السلالة الجديدة قد تكون أكثر قدرة على التفشي بنسة تصل إلى 70 % ، وتوجد هذه السلالة الجديدة بكثافة في لندن، وشرقي وجنوب شرقي إنجلترا.


كما أعلنت عدد من الدول الأوروبية، اكتشاف إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الأيام الماضية عقب إعلان بريطانيا اكتشاف السلالة الجديدة.

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ففي الشرق الأوسط باتت لبنان أول دولة عربية أعلنت إصابة بالسلالة الجديدة، كما فيما اشتبهت سلطة عمان، الأسبوع الماضي، بوجود حالات لكنها لم تؤكد وجود إصابات، إضافة إلى إسرائيل.

وفي أوروبا، تم رصد عدد من الحالات في  الدنمارك وهولندا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا والسويد، أما في آسيا فكان ظهور السلالة الجديدة في اليابان وسنغافورة والفلبين وهونغ كونغ، وأيضا في كندا وأستراليا.

سلالة كورونا في مصر

بحسب التقارير الصادرة عن وزارة الصحة المصرية، فهناك تزايد يومي في عدد إصابات فيروس كورونا التاجي، حيث تخطينا الألف حالة خلال هذا الأسبوع .

وبدأت ذروة الموجة الثانية من كورونا تشتد في مصر وتتسارع وتيرة الحالات المصابة، خاصة مع برودة الأجواء وبدء فصل الشتاء وموسم الأنفلونزا الموسمية .

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منظمة الصحة العالمية تحذر من السلالة الجديدة

كما أصدرت منظمة الصحة العالمية بيانًا منذ يومين ، تحذر فيه الشباب بشكل خاص من السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت المنظمة إن السلالة الجديدة لكوفيد-19، على خلاف السلالات السابقة، تنتشر بين الفئات العمرية الأصغر بشكل سريع للغاية.


وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن رصد إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19" في 8 دول أوروبية.


وقال هانز كلوج مدير  المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، إن 8 دول في منطقة أوروبا ظهرت فيها السلالة الجديدة من فيروس كورونا  المعروفة بـ"VOC-202012/01" داعيا إلى تعزيز تدابير الحماية العالية.

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