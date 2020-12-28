مجلس جامعة أسوان يناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول.. شاهد

عقد اليوم الإثنين مجلس جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس الجامعة وبحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور عمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة.





كما افتتح أعمال المجلس الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة بالترحيب بالحضور وقدم التهنئة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية متمنيا السلامة للجميع.





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وهنأ المجلس كلية العلوم علي اعتماد برنامج الكلية من الهيئة القومية لاعتماد والجودة، كما هنأ رئيس اتحاد الطلاب المنتخب ونائبه وباقي أعضاء مجلس اتحاد الطلاب بمناسبة فوزهم.





وأكد الدكتور أحمد غلاب خلال المجلس أهمية الانتهاء من مشروعات الجامعة الطبية والصحية الخاصة بالمستشفيات الجامعية حيث أنه تشهد مستشفي أسوان الجامعي تطور في مختلف الأقسام والذي يعد قبلة لجميع مرضي محافظة أسوان ومرضي محافظات جنوب الصعيد لتلقي الخدمة العلاجية وذلك من خلال إعادة تأهيل ورفع كفاءة الكوادر والخبرات الطبية حيث تشهد المستشفي الجامعي بأسوان إنشاء العديد من المباني الجديدة مثل مستشفي الباطنة والأطفال بسعة 150 سرير ويضم وحدة غسيل كلوي والذي تم الانتهاء منها بنسبة 85% من حجم الأعمال مما يعطي انفراجة كبيرة بدخوله الخدمة قريبا وبذلك يتم تطوير المنظومة الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية.





وناقش المجلس تنفيذ الإنشاءات التعليمية والرياضية التي تجري علي قدم وساق بالحرم الجامعي بصحاري و الحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة.





وناقش المجلس خطة الجامعة للاستعدادات لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول من توفير قاعات جيدة التهوية للجان الامتحانات ومراعاة التباعد الاجتماعي لمسافة متر ونصف بين كل طالب مع ارتداء الكمامات الطبية بمختلف الكليات ومع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد حرصا علي سلامة الطلاب وهيئة التدريس ومعاونيهم وجميع العاملين بالجامعة والعمل علي تسخير كافة امكانيات الجامعة لتسير أعمال الامتحانات والعمل علي إنجاح امتحانات الفصل الدراسي الأول في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.





كما وافق المجلس علي تعيين عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في وظائف (مدرس -أستاذ مساعد ) ومنح درجات علمية.