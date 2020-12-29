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اقتصاد

الدينار الكويتى الأعلى سعرا..سعر العملات العربية اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 05:07 ص
العملات العربية
العملات العربية
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قسم الاقتصاد
ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه المصرى بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى .

سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 48.52 جنيه للشراء و 51.61 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.08 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .


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ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.43جنيه للشراء 41.77جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.76 جنيه للشراء و22.22 جنيه للبيع .

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.72 جنيه للشراء و 40.91 جنيه للبيع .


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