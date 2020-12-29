ببطارية 6000 مللى أمبير.. شاومى تكشف عن تحفة Redmi 9T .. مواصفات

كشفت تسريبات جديدة أن هاتف Redmi 9T من شركة شاومى الصينية، والذى تقوم بإصداره تحت علامتها ريدمى التجارية، قد تم اعتماده من قبل عدد من وكالات الهواتف وذلك تمهيدا لإصداره خلال الأسابيع القادمة.





وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Redmi 9T سيأتى بشاشة قياس 6.53 بوصة من نوع IPS LCD وبجودة +FHD ، مع نوتش فى أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى ، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومعدل تحديث 90 هرتز.









وستكون كاميرات هاتف Redmi Note 9T عبارة عن 4 كاميرات خلفية بتصميم دائرى مماثل لهاتف Note9 Pro 5G ، حيث ستكون الكاميرا الأساسية دقة 48 ميجا بيكسل، وكاميرا بزاوية عريضة دقة 8 ميجا بيكسل، مع كاميرا بمستشعر للاتساع دقة 2 ميجا بيكسل، مع مستشع آخر للعمق دقة 2 ميجا بيكسل، مع كاميرا سيلفى دقة 8 ميجا بيكسل.





وسيعمل هاتف Redmi Note 9T بمعالج من نوع Snapdragon 662 للفئة المتوسطة، مع ذاكرة وصول عشوائى من نوع LPPDR4x ، وبطاقة للتخزين الداخلي من نوع UFS 2.1 و مساحة 128 جيجا بايت ، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وفتحة MicroSD قابلة للتوسعة، كما سيعمل الهاتف بتقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G .





أما المفاجأة الكبرى التى سيحصل عليها هاتف Redmi Note 9T أنه سيحتوى على بطارية سعة 6000 مللى أمبير فى الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 22.5 واط، مع بلوتوث و نظام GPS ، و Wi-Fi و وتقنيات SA / NSA للاتصال، ونظام تشغيل أندرويد 10 ، وواجهة مستخدم للسوفت وير MIUI 12.



