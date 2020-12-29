مبادرة تطوير 1000 قرية.. محافظ أسيوط يوجه بسرعة رصد احتياجات تطوير 7 مراكز

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة وفد برنامج تنمية الصعيد برئاسة الدكتور هشام الهلباوي مدير البرنامج وعضوية الدكتور عادل لطفي مدير التخطيط ببرنامج استهداف 1000 قرية والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بحضور المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة وذلك خلال زيارتهم للمحافظة التي تستمر لمدة 3 أيام لدعم جهود فريق العمل ولجنة التخطيط المحلي للانتهاء من وضع خطة التنمية المتكاملة للمراكز المستهدفة بالمحافظة في برنامج استهداف 1000 قرية على مستوى الجمهورية.





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وأوضح محافظ أسيوط أن اللقاء جاء في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالعمل على تطوير 1000 قرية جديدة على مستوى الجمهورية موزعة على 50 مركزا إداريًا مشيرًا إلى أن نصيب أسيوط منها 7 مراكز وهي " ساحل سليم – صدفا - أبوتيج – منفلوط – ديروط – أبنوب - الفتح " وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والنجوع من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل وذلك مواكبةً للجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات على مستوى الجمهورية وفقا لرؤية مصر 2030.









ووجه المحافظ بسرعة رصد الاحتياجات والمتطلبات لتطوير المراكز السبعة استعدادا لتنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير 1000 قرية مشددًا على وضع رؤية متكاملة بالتنسيق بين مختلف الجهات لوضع خطة التطوير لافتًا إلى تشكيل لجنة التخطيط المحلي لوضع خطة التطوير على أسس علمية واحتياجات واقعية مع رصد الاحتياجات بالقطاعات الخدمية والتنموية وإعطاء أولوية للمشروعات التى تتشارك فيها أكثر من جهة لتحقيق أقصى استفادة واستهداف أكبر عدد من المواطنين.









واستعرض الدكتور هشام الهلباوي تفاصيل المخطط العام لمبادرة استهداف الـ 1000 قرية من خلال عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم لا سيما في عدد من المجالات كالتعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي وتدوير المخلفات وإقامة المناطق الصناعية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة وتطوير الوحدات الصحية ورفع كفاءة شبكة الري من ترع ومصارف والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية.













كما ترأس السكرتير المساعد للمحافظة اجتماعًا بحضور وفد برنامج تنمية الصعيد لبحث آليات تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير 7 مراكز بنطاق المحافظة بحضور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن المستهدفة ومديري التخطيط بالمراكز والقطاعات المعنية وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية وشريف دياب المدير التنفيذي للبرنامج بالمحافظة.











