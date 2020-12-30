بـ فرو وبنطلون ممزق.. اللبنانية قمر بإطلالة كاجوال شتوية.. صور

شاركت الفنانة اللبنانية قمر، جمهورها بإطلالة جديدة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت قمر بإطلالة شتوية جذابة وهي تستعرض جمالها وترتدى توب باللون الأبيض مكشوف البطن ليبرز جمال أنوثتها، وبنطال جينز ممزق، ونسقت معه بجاكيت فرو وانتعلت حذاءً برقبة باللون الفضي".





وتركت قمر شعرها البني الطويل بطريقة ناعمة وأنثوية، ووضعت الماكياج باللون البنى الغامق للعيون الذي يبرز جمالها مع أحمر للشفاه باللون الأحمر اللامع.





يُذكر أن أحدث أعمال الفنانة اللبنانية قمر أغنية "Kiss My Lips"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع "يوتيوب"، وواجهت انتقادا شديدا بسبب جرأة ملابسها.





وشاركت قمر مؤخرا في فيلم "حملة فرعون" التي تجسد من خلاله دور فتاة عربية يقوم الأجانب بخطفها والسفر إلى العراق.





"حملة فرعون" مأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» التي قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضي، وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم "شمس الزناتي" فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.









فيلم "حملة فرعون" من تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.



