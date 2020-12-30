بعد ادعاءات وجود آخر محلي.. تركيا تتسلم الشحنة الأولى من لقاح سينوفاك الصيني

أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء، استلامها الشحنة الأولى من لقاح سينوفاك الصيني المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19".









وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية حملت الدفعة الأولى من لقاحات كورونا، وصلت إلى مطار أسن بوغا بأنقرة.









لكن الوزير التركي لم يحدد عدد الجرعات التي حصلت عليها أنقرة في الدفعة الأولى من اللقاح الصيني.









ويأتي حصول تركيا على لقاح الصين، بعدما ادعى عدد من مسئوليها في التصريحات عن قرب التوصل إلى لقاح تركي للفيروس.











وأعلنت وزارة الصحة التركية، أمس الثلاثاء، عن تسجيلها 15805 إصابات و253 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.









وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 2178580 حالة.









وذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس بلغت 20388 شخصا.