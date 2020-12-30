وزارة الإعلام اليمنية: تفجير مطار عدن هجمة إرهابية بكل ما تحمله الكلمة..فيديو

أكد دكتور عبده سعيد وكيل وزارة الاعلام اليمنية أن ما حدث اليوم باستهداف مطار عدن، هجمة إرهابية بكل ما تحمله الكلمة من معنى مؤكدا ان المستفيد من ذلك القوى الارهابية التى لا تريد لليمن والمنطقة الاستقرار.
وأضاف سعيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج خبر اليوم عبر فضائية اون أن عودة الحكومة اليمنية وما قامت به من جهود لاسقاط الانقلاب الحوثي شكل تهديدا لتلك الجماعات التى لا تريد الاستقرار لليمن ومحيطه الاقليمي.
يشار الى ان الخطوط الجوية اليمنية، اعلنت اليوم الأربعاء، تحويل جميع الرحلات من مطار عدن إلى مطار سيئون، عقب إغلاق مطار عدن لحين إشعار آخر، بسبب التفجير الذي تعرض له اليوم.
وكشف وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، اليوم الأربعاء، عن الجهة التي تقف وراء تفجير مطار عدن اليمني، عقب وصول الحكومة اليمنية.
وكتب وزير الخارجية اليمني عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "وفقا لكل المعطيات المتوافرة للحكومة بان استهداف الحكومة اليوم في مطار عدن هو فعل اجرامي وارهابي حوثي".
وأضاف: "يجب إدانة الحادث بلغة واضحة وبدون مواربه من جميع دول العالم والمنظمات الدولية".