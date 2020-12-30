وزارة الإعلام اليمنية: تفجير مطار عدن هجمة إرهابية بكل ما تحمله الكلمة..فيديو

أكد دكتور عبده سعيد وكيل وزارة الاعلام اليمنية أن ما حدث اليوم باستهداف مطار عدن، هجمة إرهابية بكل ما تحمله الكلمة من معنى مؤكدا ان المستفيد من ذلك القوى الارهابية التى لا تريد لليمن والمنطقة الاستقرار.





وأضاف سعيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج خبر اليوم عبر فضائية اون أن عودة الحكومة اليمنية وما قامت به من جهود لاسقاط الانقلاب الحوثي شكل تهديدا لتلك الجماعات التى لا تريد الاستقرار لليمن ومحيطه الاقليمي.



