رسالة عاجلة من يسرا اللوزي لأولياء الأمور.. فيديو

أكدت الفنانة يسرا اللوزي أنها غير مستوعبة حتى الآن أن هناك دعما كبيرا لها وأن هناك العديد من الأشخاص قاموا بكتابة كلام إيجابي ردا على التنمر الذي طال ابنتها لافتة إلى أن الموضوع ليس ابنتها فقط لكن الصورة أكبر في طريقة تعامل المجتمع مع فئات معينة.





وأضافت اللوزي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي أن السوشيال ميديا بها العديد من الأشياء الغريبة التي تحدث مؤكدة أن من يقوم بالتنمر قد يكون واضعا اسما مستعارا وليس اسمه الحقيقي لذا يوجد صعوبة في رفع دعوى قضائية ضده.





وتابعت الفنانة يسرا اللوزي أن ما يمكن ان نقوم به هى اننا يجب أن نسعى لأن نخرج أجيالا قادمة أفضل مؤكدة أنني أدعو لأهمية الكشف المبكر للأطفال لكشف اصابة ضعف السمع.





وأشارت اللوزي إلى أن ما تعرضت له هو شئ صغير بالنسبة لما يشهده الكثير من الاهالي والأطفال يوميًا من تنمر.





وقالت الفنانة يسرا اللوزي أنها تبذل جهودا كبيرة في جعل هذا المرض موضع اهتمام ، قائلة : " أنا بشارك بفيديوهات وحملات توعية ، بحاول أعمل أي حاجة في مقدرتي ، من أجل تربية أبنائنا من ضعاف السمع" .



