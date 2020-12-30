خبيرة أبراج: ما شوفناش دم أكتر من اللي شوفناه من الإخوان.. فيديو

قالت جني عطايا، خبيرة الأبراج وعلم الفلك والطاقة والأرقام، إن كل رئيس دولة له طاقة معينة، معقبة: «طاقة الرئيس السادات كانت طاقة نصر».





وأضافت "عطايا، "، خلال لقائها مع الإعلامي "أحمد موسي"، ببرنامج "علي مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدي البلد"،: «طاقة الإخوان كانت طاقة دم وحقد وكراهية»، موضحه: «مشوفناش دم أكتر من اللي شفناه من الإخوان».





وأشارت إلى أن: «الحاقد دائما بيتألم والإخوان دائما يتألمون»، مستطرده: «برج الحمل عانى كثيرا خلال عام 2020.. اتغسل بمياه بوتاس وجاز في سنة 2020».



