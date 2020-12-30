ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبيرة أبراج: ما شوفناش دم أكتر من اللي شوفناه من الإخوان.. فيديو

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:59 م
جني عطايا، خبيرة
جني عطايا، خبيرة الأبراج
Advertisements
توك شو
قالت جني عطايا، خبيرة الأبراج وعلم الفلك والطاقة والأرقام، إن كل رئيس دولة له طاقة معينة، معقبة: «طاقة الرئيس السادات كانت طاقة نصر».

وأضافت "عطايا، "، خلال لقائها مع الإعلامي "أحمد موسي"، ببرنامج "علي مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدي البلد"،: «طاقة الإخوان كانت طاقة دم وحقد وكراهية»، موضحه: «مشوفناش دم أكتر من اللي شفناه من الإخوان».

وأشارت إلى أن: «الحاقد دائما بيتألم والإخوان دائما يتألمون»، مستطرده: «برج الحمل عانى كثيرا خلال عام 2020.. اتغسل بمياه بوتاس وجاز في سنة 2020».

وتابعت: «أكتر ناس اتروقت في سنة 2020 أصحاب برج الحمل  في 2021 أصحاب برج الحمل هيستحموا بمياه الورد، وهيلاقوا تعويضات كتير سواء سفر أو هجرة، وهيفكروا تفكير جديد بعيد عن الاحباط والسلبيات اللي شافوها في 2020».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

"الديهي" لـ مرشد الإخوان: "معركتكم مع الشعب وليس النظام.. والمتغطي بالأمريكان عريان"

سابي تكشف عن أحداث غريبة في 2021 وتحذر بشدة من رجال الحمل

خبيرة أبراج تبشر أصحاب برج القوس في 2021| فيديو

جايلك فلوس مش راضي عنها| جنا عطايا تحذر برج السرطان في 2021 .. فيديو

بشرى لأصحاب برج الحمل في 2021.. تعويض كبير وفرص للهجرة.. فيديو

كل ما يفعلانه سيرد عليهما| جنا عطايا تتوقع مصير تميم وأردوغان في 2021.. فيديو

ترشيحاتنا

بملابس أنيقة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

عقوبات منتخب الشباب| اتجاه في الجبلاية لحرمان ربيع ياسين من تدريب المنتخبات.. وقرار بشأن اللجنة الخماسية

وزيرة التضامن تزف بشرى لـ الباعة الجائلين وسائقي النقل البري

خاص| الأهلي يعاقب جيرالدو ويتعاقد مع أفريقي جديد بقرار الجبلاية الجديد

بعد عام من أول حالة..مفاجأة بعدد إصابات كورونا بـ ووهان الصينية

اغتصبها تحت تهديد السلاح.. المؤبد لسائق توك توك خطف طفلة بالدقهلية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل العام الجديد.. كايلي جينر تغير لون شعرها إلى الأحمر.. صور

بـ هوت شورت.. زوجة مصطفى فهمي تثير الجدل بأنوثتها

بملابس أنيقة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بهذه الإطلالة