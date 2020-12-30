خبيرة أبراج: ما شوفناش دم أكتر من اللي شوفناه من الإخوان.. فيديو

قالت جني عطايا، خبيرة الأبراج وعلم الفلك والطاقة والأرقام، إن كل رئيس دولة له طاقة معينة، معقبة: «طاقة الرئيس السادات كانت طاقة نصر».
وأضافت "عطايا، "، خلال لقائها مع الإعلامي "أحمد موسي"، ببرنامج "علي مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدي البلد"،: «طاقة الإخوان كانت طاقة دم وحقد وكراهية»، موضحه: «مشوفناش دم أكتر من اللي شفناه من الإخوان».
وأشارت إلى أن: «الحاقد دائما بيتألم والإخوان دائما يتألمون»، مستطرده: «برج الحمل عانى كثيرا خلال عام 2020.. اتغسل بمياه بوتاس وجاز في سنة 2020».
وتابعت: «أكتر ناس اتروقت في سنة 2020 أصحاب برج الحمل في 2021 أصحاب برج الحمل هيستحموا بمياه الورد، وهيلاقوا تعويضات كتير سواء سفر أو هجرة، وهيفكروا تفكير جديد بعيد عن الاحباط والسلبيات اللي شافوها في 2020».