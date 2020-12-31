أحمد موسى: إيطاليا رفضت إطلاع مصر على محتويات الكمبيوتر الخاص بـ ريجيني ..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أصدر بيانا أمس، الأربعاء، بإغلاق قضية مقتل الإيطالي جوليو ريجيني، لعدم التوصل إلى المتهم.





وأضاف أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة "صدى البلد"، «مصر منذ اللحظة الأولى لقضية ريجيني تحاول الوصول إلى الحقيقة، وبيان النائب العام أكد أن رفض الاستجابة للطلبات المصرية من قبل إيطاليا يخرج عن نطاق الأعراف في إجراءات التعاون القضائي الدولي»، مؤكدا أن النيابة المصرية تمتلك الحق الأصيل في التحقيق بقضية ريجيني.





وتابع أحمد موسى «إيطاليا رفضت إطلاع مصر على محتويات الكمبيوتر الخاص بـ ريجيني وفقا لبيان النائب العام»، مشيرا إلى أن بيان النيابة أوضح أن ريجيني كان يتحدث إلى الباعة الجائلين بشأن تغيير نظام الحكم بمصر.





واختتم «النيابة أكدت أن ما طرحته إيطاليا حول مقتل ريجيني استنتاجات خاطئة».