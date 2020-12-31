ضربة جديدة لـ ليفربول.. كلوب يعلن غياب ماتيب 3 أسابيع





وقال يورجن كلوب في تصريحات صحفية:" جويل ماتيب سيغيب عن الفريق لنحو 3 أسابيع، بسبب معاناته من إصابة في الفخذ".





وتعد هذه هي الإصابة الثالثة لفريق ليفربول في خط الدفاع، حيث يخضع فيرجيل فان دايك حاليا لعملية تأهيل بعد إصابته مؤخرا بقطع في الرباط الصليبي، بينما يعاني جو جوميز من إصابة في الركبة اليسري.





وفقد ليفربول نقطتين مهمتين أمس، الأربعاء، في صراع الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، بالتعادل أمام نيوكاسل بدون أهداف، ضمن منافسات الجولة الـ 16، من البريميرليج.





ويستعد فريق ليفربول لمواجهة ساوثهامبتون الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري الإنجليزي.





ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول غياب جويل ماتيب مدافع الفريق، لمدة 3 أسابيع بسبب معاناته من إصابة في الفخذ، تعرض لها خلال مواجهة وست بروميتش، ضمن منافسات الجولة الـ 15، من مسابقة الدوري الإنجليزي.