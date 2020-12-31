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أخبار العالم

كيف نجح التحالف العربي في إفشال مخططات التفجير الحوثية لاستهداف الحكومة في عدن ؟

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:28 م
تفجير مطار عدن
تفجير مطار عدن
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أمينة الدسوقي
سعى اليمن إلى فتح صفحة جديدة فى تاريخه، من أجل لملمة الدولة مرة أخري، إلا أن أعداء اليمن غير الراغبين فى نهوض هذا البلد خططوا من أجل إفشال الفصل الجديد، وعملوا على إشعال النيران ليكون الدمار فى استقبال الحكومة المشكلة برئاسة معين عبد الملك، فما كان من الإنفجار الذى هز مطار عدن إلا ترك الخراب والدمار.

هزت الإنفجارات مطار عدن بعد لحظات من هبوط طائرة الحكومة الجديدة وبالتحديد ظهر أمس الأربعاء، ولكن حتى هذه اللحظة لم تخرج حصيلة نهائية بعدد الضحايا الذيين وقعوا فى هذا الإنفجار الغادر، ولكن نجا وزراء الحكومة اليمنية الجديدة ورئيسها من الهجوم وتم نقلهم بسلام إلى القصر الرئاسي بالمدينة.

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3 انفجارات بقذائف هاون حولت اليوم الذى ينتظره اليمنون إلى دمار يلتصق بذاكرة كل مواطن، فـ ووفقا لـ وزارة الصحة اليمنية، بلغت حصيلة تفجير مطار عدن، 26 قتيلًا وأكثر من 50 جريحا، بينهم ممثلة الصليب الأحمر.

التحالف العربي ينجح في إفشال مخططات التفجير الحوثية 

بعد وقوع الإنفجار ، تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن تدمير وإسقاط طائرة دون طيار مفخخة "درون" حاولت استهداف قصر المعاشيق في عدن أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية، وذلك وفقا لما صرح به المتحدث الرسمي باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي.

محاولة إرهابية بائسة 

كما أوضح العميد الركن تركي المالكيأن قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء اليوم الأربعاء، من تدمير وإسقاط طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية في محاولة لاستهداف قصر المعاشيق في العاصمة المؤقتة (عدن)، لافتا إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع بمطار عدن.

مسؤولية الحوثيين عن الاعتداء 

وأكد أن هذه المحاولة الإرهابية البائسة لاستهداف قصر المعاشيق تؤكد مسؤولية الميليشيا الحوثية عن الاعتداء الإرهابي الجبان على مطار عدن الدولي أثناء وصول رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة اليمنية، وأن هذه الأعمال الإرهابية لا تستهدف الحكومة اليمنية وإنما تستهدف آمال وتطلعات أبناء اليمن.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تقف إلى جانب الحكومة اليمنية الشرعية لمواصلة تسيير أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن، وتدعم كافة تطلعات أبناء الشعب اليمني الشقيق في استعادة وبناء دولته وإنهاء الانقلاب.

ووفقا للعربية فإن الانفجارات وقعت داخل صالة مطار عدن قبل نزول الوزراء من الطائرة، وتم نقل جميع الوزراء إلى قصر المعاشيق في عدن، مبينًا أن رئيس الحكومة اليمنية وأعضاءها لم يصابوا بأذى.

من جانبها أكدت وزارة الخارجية اليمنية، أن الدلائل تشير إلى أن مليشيات الحوثي هي الجهة المسؤولة، عن استهداف مطار عدن بأربعة صواريخ باليستية، وهو ما أسفر عن مقتل وإصابة مائة شخص حتى الآن.

فيما وجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتشكيل لجنة للتحقيق في تداعيات الانفجارات التي استهدفت مطار عدن، مؤكدا أن الأعمال الإرهابية التي تفتعلها ميليشيات الحوثي، لن تثني الحكومة الشرعية عن ممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن.
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