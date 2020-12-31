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محافظات

محافظ الدقهلية يعلن تطوير حدائق الجزر الوسطى بشوارع المنصورة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 04:08 م
تطوير الحدائق العامة
تطوير الحدائق العامة بالجزر الوسطى
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همت الحسينى
كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية، لمتابعة التنسيق مع كل مؤسسات المجتمع المدنى لاستمرار تنفيذ المبادرة التى اطلقها محافظ الدقهلية لتطوير الحدائق العامه بالجزر الوسطى بالشوارع الرئيسية بمدينه المنصورة لتكون متنفسا حضاريا لأبناء الدقهلية.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة دعم وتشجيع المبادرات المجتمعية الهادفة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن وبمتابعة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.

وفى هذا الإطار أوضحت مدير عام التنمية البشرية أنه تم البدء بالتطوير للحدائق فى شارع الجيش بمدينة المنصورة، وأضافت أنه تم الانتهاء من الصيانة والتطوير لنافورة حديقة الهابى لا ند وإعادة تشغيلها، وذلك تنفيذا لتكليفات الوزير المحافظ.

وقد أوضح محافظ الدقهلية أن هذه المشاركات المجتمعية لأبناء الدقهلية تؤكد يوما بعد يوم عظمة الانتماء لدى أبناء الدقهلية وحرصهم على مشاركتهم مع الدولة لتظهر بصورة حضارية، كما تساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن ذلك ليس بجديد أبدا على أبناء الدقهلية فى محافظة رائدة فى مجال المشاركة مع الدولة بالجهود الذاتية لأبنائها فى مختلف مجالات الخدمة المقدمة للمواطنين.

محافظ الدقهلية يعلن تطوير حدائق الجزر الوسطى بشوارع المنصورة
محافظ الدقهلية يعلن تطوير حدائق الجزر الوسطى بشوارع المنصورة
محافظ الدقهلية يعلن تطوير حدائق الجزر الوسطى بشوارع المنصورة
محافظ الدقهلية يعلن تطوير حدائق الجزر الوسطى بشوارع المنصورة
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