كان صادقا في كل حرف بيكتبه.. عزت العلايلي: وحيد حامد له فضل عليا في مسيرتي الفنية.. فيديو

عبر الفنان عزت العلايلي، عن حزنه الشديد لوفاة السيناريست الكبير وحيد حامد.





قال عزت العلايلي، لكاميرا "صدى البلد": " وحيد حامد له فضل عليا في مسيرتي الفنية دون مبالغة وكذب وزيف، ودي ميزة وحيد حامد إنه كان صادق في كل حرف بيكتبه لذلك الناس حبته جدا وحبت أعماله وأقبلوا عليه بشدة مجرد ما تذكروا اسم وحيد حامد".



