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فن

كان صادقا في كل حرف بيكتبه.. عزت العلايلي: وحيد حامد له فضل عليا في مسيرتي الفنية.. فيديو

السبت 02/يناير/2021 - 02:08 م
عزت العلايلي
عزت العلايلي
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آيه عاطف - كيرلس صلاح
عبر الفنان عزت العلايلي، عن حزنه الشديد لوفاة السيناريست الكبير وحيد حامد.

قال عزت العلايلي، لكاميرا "صدى البلد": "وحيد حامد له فضل عليا في مسيرتي الفنية دون مبالغة وكذب وزيف، ودي ميزة وحيد حامد إنه كان صادق في كل حرف بيكتبه لذلك الناس حبته جدا وحبت أعماله وأقبلوا عليه بشدة مجرد ما تذكروا اسم وحيد حامد".

واختتم حديثه قائلًا: "كنا أصدقاء وبنتواصل على المستوى الإنساني وكنت فرحان وسعيد جدًا بإنه بيأخد شيء مما يستحق من التكريم والإطراء ودوره كأديب وفنان ومفكر لكني تفاجأت بخبر وفاته ولا أعلم سبب تدهور حالته الصحية". 
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