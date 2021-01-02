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محافظات

تنفيذا لمبادرة الرئيس.. فودة يتفقد محطة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بشرم الشيخ

السبت 02/يناير/2021 - 02:06 م
صدى البلد
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ايمن محمد
تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت برفقته المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ مراحل وإجراءات  تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بمحطة تحويل وتموين السيارات بمدينة شرم الشيخ.

وذلك في  إطار تنفيذ المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية  فى يوليو الماضى للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات والإسراع فى إجراءات وخطط إقامة محطات جديدة لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى لما يحققه من مردود اقتصادي وبيئي واجتماعي من تقليل استهلاك الوقود السائل والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

يشار إلي أن المحطة سيتم من خلالها تغذية عدة مدن ومواقع أخرى بالمحافظة بالغاز الطبيعى مثل مدينة الطور بواسطة محطات متنقلة لتموين بالغاز الطبيعي المضغوط بنظام نقل الغاز الطبيعى وهو ما سيوفر البنية الأساسية اللازمة لتشغيل مختلف أنواع المركبات العاملة بالغاز الطبيعى فى جنوب سيناء .
 
وتبلغ   طاقة تشغيل المحطة نحو  1500 متر مكعب فى الساعة لتموين 1500 سيارة يوميًا ، وأنها تتميز باستخدام النموذج المتطور لموزعات الغاز المعلقة فى محطات الشحن بهدف توفير مساحات إضافية فى منطقة التموين ، فضلًا عن زيادة معدلات الأمان وتطور أطقم تحويل السيارات المناسبة لمختلف أنواع السيارات الحديثة
 
وقد  تفقد المحافظ موقع إنشاء المحطة الثانية تمويل ومركز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بمنطقة السوق القديم بشرم الشيخ .

من المقرر أن يتم الإنتهاء منها في موعد شهرين ويتم الافتتاح التجريبي ثم الافتتاح الرسمي خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي في مارس 2021.

 
 وكان افتتح  المهندس طارق الملا  وزيرالبترول برفقته اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الاسبوع الماضي  أول محطة تمويل سيارات بالغاز الطبيعي من أجل الحفاظ علي البيئة بعد إعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء 
 وقد تم عرض فيلم تسجيلي  عن محطات الغاز الطبيعي  في كثير من المحافظات المصرية 
 وقال المهندس عبد الفتاح فرحات  رئيس مجلس إدارة شركة غاز تك أنه تم إنشاء محطات تمويل بالغاز الطبيعي في 23 محافظة وجاري استكمال محطات  أخري لتكون في 26 محافظة  علي مستوي الجمهورية 
وأشار فرحات إلي أن المحطة تخدم القري والمدن السياحية ويمكن النقل منها الي كل مدن المحافظة  
اشار الي أنه سوف يتم التغطية في كثير من المحطات بجنوب سيناء من بينها طور سيناء والرويسات ومحطات أخري 
 وأشار إلي أن المحطة يمكن أن تغطي  1500 سيارة يوميا واضاف الي أنه المحطة تعمل من اول يوم في تمويل السيارات وتم تحويل كثير من السيارات 
 واكد فرحات  إلي أن هناك مصنع بابوزنيمه  يتم تمويله بالغاز الطبيعي وكذلك النقل لمحطة تمويل بطور سيناء 
ومن جانبه أكد المهندس طارق الملا وزير البترول  أنه اليوم تاريخي لافتتاح أول محطة تمويل سيارات بالغاز الطبيعي  مشيرا إلي أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمشروعات التي تخدم المواطنين  أنهت والبيروقراطية  والروتين   واضاف الملا أن محطات الغاز الطبيعي سوف تكون  في كل مكان  مشيرا إلي أنه خلال  العام القادم سوف تكون هناك 325 محطة ليكون لدينا 550 محطة  مشيرا إلي أن رفع الدعم عن المحروقات خفز التحويل المواطنين  سياراتهم للغاز الطبيعي  مشيرا إلي أن التخفيض للمواطن سوف يصل لنسبة ال50٪ 
أوضح أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء سهل جميع التصاريح مشيرا إلي سوف يتم قريبا البدء في العمل  توصيل الغاز الطبيعي للمنطقة الصناعية بابوزنيمه  والمنازل في طور سيناء
 اقرا ايضا : 
تنفيذا لمبادرة الرئيس.. فودة يتفقد محطة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بشرم الشيخ
تنفيذا لمبادرة الرئيس.. فودة يتفقد محطة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بشرم الشيخ
تنفيذا لمبادرة الرئيس.. فودة يتفقد محطة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بشرم الشيخ
تنفيذا لمبادرة الرئيس.. فودة يتفقد محطة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بشرم الشيخ
تنفيذا لمبادرة الرئيس.. فودة يتفقد محطة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بشرم الشيخ
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