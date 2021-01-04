القمة الخليجية تنطلق غدا ..رؤية محمد بن سلمان حول تحويل الخليج الى أوروبا جديدة.. أرقام كورونا مفزعة في بريطانيا وأمريكا.. وأزمة ترامب بعد تسريب جورجيا.. الأبرز بصحف السعودية

-شفاء 180.. ووفاة 7 حالات.. وإجمالي التعافي 97.62 %

-لأول مرة منذ 9 أشهر 82 إصابة جديدة بـ«كورونا» في السعودية

-5 شرائح معفاة من رسوم الفحص المختبري للمغادرين عبر جسر الملك فهد.. تعرف عليها

-السلالة الجديدة تهاجم .. وكوفيد يتنمّر و القادم أسوأ

-بريطانيا أول دولة تبدأ في استخدام لقاح «أكسفورد - أسترازينيكا»

- هاريس: محاولات ترمب إلغاء نتيجة انتخابات جورجيا «إساءة استخدام للسلطة»









تناولت الصحف السعودية موضوعات شتى من العالم ومن المملكة، ركزت في ذلك على الأنباء حول القمة الخليجية ومستجدات الوباء في العالم.





قالت صحيفة عكاظ، إنه في قاعة مرايا بمحافظة العلا التي ستحتضن القمة الخليجية في دورتها الـ41 لقادة دول مجلس التعاون، غدا (الثلاثاء)، تعمل الكوادر السعودية على قدم وساق لوضع اللمسات الأخيرة لاستضافة قادة دول مجلس التعاون في قمة استثنائية، حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن تكون في هذه المدينة الأثرية الحضارية وتحديدا في قاعة مرايا التي سجلتها موسوعة غينيس للأرقام القياسية ضمن قائمتها كأكبر مبنى مغطى بالمرايا في العالم، إذ تبلغ مساحة واجهة القاعة الخارجية 9740 مترًا مربعًا من زجاج المرايا.





وتتابع الأوساط، ليست الخليجية فقط بل العربية، قمة العلا كونها تعقد في ظروف استثنائية وفي أجواء إيجابية تجسد لم الشمل وتعزيز العمل الخليجي.. وللمملكة الدور الأكبر في دعم منظومة مجلس التعاون الخليجي ومسيرة العمل المشترك.. وساهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مساهمة فعالة في الحفاظ على منظومة مجلس التعاون الخليجي، لما في ذلك من أهمية بالغة في تحويل هذه المنطقة إلى أوروبا جديدة.









محليًا، احتفت عكاظ، ضمن الصحف الأخرى، بما سجلته المملكة أمس (الأحد) في أدنى حصيلة يومية منذ 9 أشهر بإصابات فايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، بإعلان وزارة الصحة تسجيل 82 إصابة جديدة بالفايروس، لتتدنى إلى أقل إحصاء يومي منذ 286 يومًا، وتحديدًا 24 مارس الماضي.





كما أعلنت وزارة الصحة أمس رصد تعافي 180 حالة إضافية، ووفاة 7 حالات. ووفقا لإحصاء «الصحة»، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 363.061 حالة، من بينها 2372 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 358 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6246.





استثنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد 5 فئات من رسوم الفحص المخبري للعابرين عبر الجسر المتجهين لمملكة البحرين وهم: الدبلوماسيون المعتمدون وعوائلهم، العائدون من مهمّة حكومية رسمية، العسكريون الأجانب ضمن مهمّات رسمية وعوائلهم العائدون من رحلات علاجية على نفقة وزارة الصحة ومرافقوهم، المشاركون في التجارب السريرية للقاح كوفيد19 في مملكة البحرين، وأشارت المؤسسة إلى إعفاء الأطفال ممّن هم دون سن الـ6 سنوات من إجراء الفحص المختبري.





عالميًا قالت صحيفة عكاظ، إن مصابي كوفيد-19 تخطو 85 مليون إصابة حول العالم، متسائلة ، هل سيشهد عام 2021 تجاوزه 100 مليون إصابة؟، وهل سيتواصل هذا البؤس الصحي على غرار ما حدث إبان جائحة الإنفلونزا الإسبانية، التي فتكت بأكثر من 50 مليونًا، وأصابت أكثر من 500 مليون نسمة خلال عام واحد بين 1918 و1919؟.. الإجابة عند الله، لكن مسيرة البؤس لم تتوقف مطلقًا أمس، بل آلت إلى مزيد من التفاقم. فقد ارتفع عدد وفيات العالم ليبلغ ظهر الأحد 1.84 مليون وفاة. وظلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الأشد نكبة بفايروس كورونا الجديد، إلى درجة يصعب تصديقها لو لم تكن الأرقام والصور أنصع دليل عليها.





يتوقع أن يرتفع العدد التراكمي للمصابين بكوفيد-19 في الولايات المتحدة اليوم (الإثنين) إلى أكثر من 21 مليونًا. وبلغ عدد وفياتها ظهر أمس 358.682 وفاة منذ اندلاع الجائحة هناك في مارس 2020.





وفي المملكة المتحدة، قالت السلطات إنها سجلت 57.725 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضذية، إلى جانب 445 وفاة. وارتفع العدد التراكمي للإصابات في بريطانيا أمس إلى 2.60 مليون.





من جانبها، تصدر صحيفة الرياض موضوع القمة الخليجية، وجاء عنوانها بـ"قمة العلا.. تعزيز الشراكات"، وذكرت إنه برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تعقد غدًا الثلاثاء اجتماعات الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي.





تعقد على هذه القمة الآمال لتجاوز الكثير من التحديات التي واجهت وحدة الصف الخليجي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتوحيد الجهود في مواجهة جائحة كورونا، واستعادة النمو الاقتصادي لدول المنطقة.





قالت صحيفة الشرق الأوسط، تبدأ بريطانيا، اليوم (الاثنين)، استخدام لقاح المختبر البريطاني «أسترازينيكا» وجامعة «أكسفورد»، لتصبح بذلك أول دولة في العالم تقدم على ذلك، مع احتمال أن تشدد مجددًا التدابير للجم انتشار وباء «كوفيد- 19».





وفي موضوعٍ آخر من الصحيفة، وصفت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، جهود الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب لإلغاء نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا، بأنها «إساءة استخدام جريئة للسلطة».





وفي أحدث مساعيه للاعتراض على نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام جو بايدن، ضغط ترمب - في مكالمة هاتفية السبت استمرت لساعة - على مسؤول الانتخابات الأبرز في جورجيا «للعثور» على ما يقرب من 12 ألف صوت لازمة لقلب نتائج الولاية لصالحه، وفقًا لتسجيلات نشرتها صحيفة واشنطن بوست أمس (الأحد).



