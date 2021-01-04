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أخبار العالم

السعودية.. فوز عادل الجبير بجائزة الاعتدال

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:51 ص
عادل الجبير
عادل الجبير
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شيماء مصطفى
أعلن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، فوز وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، بجائزة الاعتدال لهذا العام.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها على موقع "تويتر": "أمير منطقة مكة المكرّمة خالد الفيصل: الفائز بـ #جائزة_الاعتدال في دورتها الرابعة لعام 2020  عادل بن أحمد الجبير؛ وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء".

وتحظى هذه الجائزة بمكانة متميزة من خلال ارتباطها باسم الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، الذي نبعت فكرتها من قبله.

وتعد الجائزة حافزًا مهمًا للإبداع في مجال الاعتدال ومكافحة التطرف في جميع أشكاله على المستوى المحلي والعربي والعالمي، حيث تعتمد رؤية الأمير الفيصل على "لا للتطرف لا للتكفير، لا للتغريب، نعم للاعتدال في الفكر والسياسة، والاقتصاد والثقافة، إنه الدين والحياة، إنه الإسلام والحضارة، إنه منهج الاعتدال السعودي".

يذكر أن وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، قام بجهود ودور ريادي في تعزيز ونشر منهج الاعتدال والوسطية، والدعوة لمكافحة التطرف والإرهاب في كثير من تصريحاته.
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