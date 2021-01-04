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حوادث

إرضاء لزوجته بسبب المشاكل| سائق يقتل شقيقته ويلقي بجثتها بطريق الواحات

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:27 م
سائق يقتل شقيقته
سائق يقتل شقيقته
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مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة بالجيزة وضبط مرتكب الواقعة.

وتلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بالعثور على جثة (سيدة - مقيمة بمنطقة فيصل بالهرم) بطريق الواحات بدائرة القسم وبها جروح متفرقة والعثور بجوارها على هاتفها المحمول.

وتشكل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجنى عليها (سائق – مقيم بالجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وتبين أنه مصاب بجرح قطعي بالذقن، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بوجود خلافات بينه وبين زوجته وأهليتها بسبب شقيقته، فعقد العزم على قتلها، وفي سبيل تنفيذ مخططه الإجرامي قام بإعداد سلاح أبيض "خنجر" وانتظار المجنى عليها بطريق عودتها محل إقامتها متخفيًا بمنطقة زراعية مستقلًا سيارة أجرة ولدى مشاهدته لها قام بمفاجأتها وتهديدها بالسلاح الأبيض واقتيادها لداخل السيارة والتعدي عليها بعدة طعنات فأودى بحياتها ثم تخلص من جثتها بإلقائها بمكان العثور وأضاف بحدوث ما به من إصابات نتيجة مقاومة المجنى عليها له.

وتم بإرشاده ضبط (السلاح الأبيض - السيارة "المستخدمين فى إرتكاب الواقعة")، واتُخذت الإجراءات القانونية.
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