البتلو.. مشروع يحيى الثروة الحيوانية ويوفر فرص عمل في دمياط.. شاهد

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، صرف قروض مشروع إحياء البتلو بمحافظات الجمهورية، للفئات المستفيدة من شباب الخريجين وصغار المزارعين والمربين والمرأة الريفية.





ومشروع إحياء البتلو بمحافظة دمياط، تحرص مديرية الزراعة على تنفيذه ، يهدف للحفاظ على المواليد الذكور الناتجة من الأبقار والجاموس حتى بلوغها سن الذبح القانونى 400 كيلو كحد أدنى، وكذلك حماية المواليد الإناث حتى دخولها فى مرحلة البلوغ الجنسى ودخولها مرحلة التعشير ثم الإنتاج، ورفع الإنتاجية من اللحوم الحمراء للوحدة الإنتاجية الواحدة (عجل بقرى – عجل جاموس) من 100 كيلو إلى 400 كيلو، والحفاظ على المواليد الإناث.





ويهدف المشروع في المساهمة فى عودة القرية المنتجة فى كل بيت ريفى، وإشراك المرأة الريفية فى العمل وتحمل المسئولية، ويستهدف صغار المربين وشباب الخريجين لمنحهم قروضا لشراء عجول البتلو من الأبقار والجاموس، وأعلاف التغذية بفائدة بسيطة متناقصة، لتوفير فرص عمل كبيرة، وتنمية الثروة الحيوانية ، وتقليص الفجوة فى اللحوم الحمراء وتوفير البروتين الحيوانى، ويتم صرف القروض بفائدة لا تزيد على 5 % من فروع البنك الزراعي المصري.





ومن أهم الشروط الواجب توافرها للاستفادة من المشروع، أنه يجب أن تكون المزرعة مرخصة عند طلب أكثر من 20 رأسا، كما يشترط بعدد شراء الرؤوس الترقيم والتسجيل والتأمين عليها لدى صندوق التأمين على الماشية، بينما يتم معاينة المكان من خلال لجنة مكونة من "مديرية الطب البيطرى، وإدارة الإنتاج الحيوانى بالمديرية.





ومن جانبه صرح الدكتور ايهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى بدمياط ،أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قد اصدرت تكليفاته بدعم المشروع القومي للبتلو، مع مضاعفة التمويل المتاح للمشروع بمقدار 2 مليار جنيه لما له من مردود إيجابي على تحقيق التوازن في السوق المحلية للحوم، وجاء مشروع احياء إحياء المشروع القومي للبتلو بشقيه المحلي والمستورد، ليحافظ على ثرواتنا الحيوانية، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل، وطرح لحوم جيدة بالأسواق بأسعار عادلة لكل من المربي والمستهلك.



وتابع ، أن مديرية الطب البيطري بدمياط، تقوم بالرعاية الصحية والطبية، التي تواجه المستفيدين من المشروع على أرض الواقع، والعمل على تذليلها في مهدها، وتعمل على زيادة الإنتاجية التي تعطى نتاجا ذات معدلات عالية، كما يتم العمل على تحسين معدلات أداء الحيوان من خلال رفع كفاءة الحظائر والعمل على التحسين الوراثي ونشر تراكيب الأصول الوراثية المتميزة.



