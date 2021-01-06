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مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:44 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، "في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 6 يناير، فإن ذلك يعني أنك محدد في أهدافك ولديك روح مثابرة.. أنت أيضا تحتاج دائما للعمل والتحرك بحرية. 

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وأضافت عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، أن "مواليد يوم 6 يناير  أنك تتحمل مسئولياتك بجلد وجدية."

قدمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 6 يناير، قائلة "عام 2021 يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في أحيان كثيرة على حل مشاكلك، إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرص جيدة.".
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