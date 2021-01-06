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تعليم

مع تأجيل الامتحانات.. أستاذ علم اجتماع تقدم نصائح للاستفادة من الوقت

الأربعاء 06/يناير/2021 - 07:01 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
قالت الدكتورة سامية خضر استاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس ان قرار تأجيل الامتحانات جاء حرصا من الدولة المصرية على ابنائها من انتشار عدوي فيروس كورونا .

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وأضافت الدكتورة سامية خلال تصريحاتها لصدي البلد ان معظم الجامعات المصرية انتهت من الدراسة بشكل كامل سوء اونلاين او بالشكل المباشر مؤكدة ان الجامعات اتخذت كافة الاجرءات الاحترازية خلال الترم الاول .

وأشارت استاذ علم الاجتماع إلى ان التأجيل يعد فرصة كبيرة للتخلص من التفكك الاسري الناتج عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة، وعلي  الاسرة الدور  الاكبر في هذه المرحلة لحل مشاكل التفكك الاسري الذي  يساعد علي انتشار الكثير من  المشاكل الاجتماعية التي تواجهنا  ويمكن لجميع الطلاب في جميع المراحل الاستفادة من تلك الوقت وتحويل المحنة الي منحة .

وقدمت الدكتورة سامية نصائح للاستفادة من الوقت : 

- التقرب من الاسرة بشكل كامل 
_ الابتعاد عن السوشيال ميديا قدر الامكان 
_ قراءة الكتب لان القراءاة غذاء الروح 
- مراجعة المناهج من وقت الي اخر 
-ممارسة الرياضية داخل المنزل 
-اكتشف موهبتك 
_ قراءة القصص الدينية 
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